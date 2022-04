Giordano: «Con il Milan servirebbe una diversa strategia, ma...»

Bruno Giordano ha parlato della sfida tra Lazio e Milan, in programma domenica sera allo stadio Olimpico. Queste le sue parole

Bruno Giordano ha parlato della sfida tra Lazio e Milan, in programma domenica sera allo stadio Olimpico. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei:

«Per la Lazio meglio affrontare un Milan ferito piuttosto che sereno. Si giocano il campionato a Roma, sono sotto pressione e ultimamente ho la sensazione che abbiano perso anche un po’ d’umiltà. Hanno difficoltà ad attaccare difese schierate. Sarri rispetto alle precedenti due gare non deve commettere l’errore di lasciare tanto spazio alle spalle dei difensori. In quel contesto, giocatori come Leao e Hernandez, possono andare a nozze. Non credo che lo farà, ma è necessario un cambio nella strategia. Pioli sa come mettere in difficoltà la squadra biancoceleste, marcando a uomo tutti i centrocampisti. La Lazio dovrà trovare delle soluzioni alternative».