Dia Lazio, il senegalese ha un trend assolutamente positivo con il Cagliari. E Sarri spera che questo possa essere la svolta per l’attaccante

Dia Lazio, l’attaccante ha nel Cagliari una delle sue vittime preferite. E spera di riuscire a colpire anche durante la partita di domani.

Dopo il pareggio contro il Pisa, la Lazio si prepara a tornare in campo all’Olimpico nella decima giornata di Serie A con un obiettivo chiaro: ritrovare la via del gol e conquistare la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche, dopo il successo di grande importanza ottenuto contro la Juventus. In questa missione, il protagonista atteso è ancora Dia, l’attaccante che finora ha acceso solo a sprazzi le luci del suo talento.

Boulaye Dia, ex Salernitana, è rimasto fermo a una sola rete in questa stagione, realizzata a fine agosto contro il Verona. Un bottino che non rispecchia le potenzialità del centravanti senegalese, la cui presenza in campo è fondamentale per la squadra di Maurizio Sarri. Il tecnico, infatti, punta su di lui per dare imprevedibilità e profondità all’attacco biancoceleste, in un reparto che ha sofferto la mancanza di continuità realizzativa.

Il match contro il Cagliari si presenta come un’occasione ghiotta per Dia. Storicamente, l’attaccante ha trovato con facilità la rete contro i rossoblù: tre gol in altrettante sfide di campionato, comprese le due reti realizzate ai tempi della Salernitana. Questo rende il Cagliari una “vittima prediletta” per Dia, che potrebbe finalmente sbloccarsi e tornare a incidere in maniera determinante per la Lazio. La fiducia del tecnico e il ricordo dei successi passati rappresentano un incentivo importante per il centravanti.

La squadra, intanto, lavora per creare più occasioni da rete, ma l’attenzione resta concentrata su Dia, capace di dare imprevedibilità sia negli inserimenti che nelle conclusioni. Con Dia al centro del gioco offensivo, la Lazio spera di far valere la propria superiorità tecnica e di concretizzare le azioni in gol, un elemento chiave per inseguire posizioni più ambiziose in classifica.

In termini statistici, il Cagliari rappresenta uno dei bersagli preferiti di Dia: oltre ai tre gol già segnati, solamente contro Fiorentina e Verona in Serie A ha realizzato un maggior numero di marcature. Questo dato sottolinea quanto il match di domani possa essere importante per il suo ritorno al gol e per ridare slancio all’attacco biancoceleste.

Insomma, per la Lazio la gara contro il Cagliari non è solo un’occasione per vincere, ma soprattutto un momento per rilanciare Dia, un elemento fondamentale per il presente e il futuro della squadra. La speranza è che il centravanti riesca a ripetersi, regalando gol e spettacolo ai tifosi dell’Olimpico e guidando la Lazio verso traguardi importanti in questa stagione di Serie A.