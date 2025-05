Dia Lazio, pubblicata la lista dei convocati del Senegal: la decisione del ct sul centravanti biancoceleste

Condividi via email

Dia Lazio: il ct senegalese ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni. Scopriamo insieme se l’ex Salernitana farà parte della rosa

Il commissario tecnico del Senegal Pape Thiaw ha da poco reso note le sue scelte in vista delle prossime due amichevoli. I Leoni di Teranga sfideranno Irlanda ed Inghilterra. Come di consueto, il centravanti della Lazio Boulaye Dia sarà un punto di riferimento per i compagni, e guiderà i suoi alla ricerca della vittoria.

Di seguito, la lista completa:

Portieri: Edouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf.

Difensori: Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs, El Hadji Malick Diouf, Antoine Mendy.

Centrocampisti: Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathé Ciss, Papa Gueye, Krepin Diatta, Pape Matar Sarr, Mamadou Lamine Camara.

Attaccanti: Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, Adballah Sima, Iliman Ndiaye, Cheikh Tidiane Sabaly, Boulaye Dia, Idrissa Gueye, Cherif Ndiaye