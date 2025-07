Lazio: Si spera in Dia per curare il mal di gol, Sarri lo aspetta in Turchia

La Lazio aspetta Boulaye Dia con la speranza che sia lui a risolvere il mal di gol dell’attacco biancoceleste: le ultime

La Lazio spera in Boulaye Dia per risolvere il “mal di gol” che ha afflitto la squadra nelle prime uscite amichevoli. Dopo otto giorni trascorsi tra i box e gli allenamenti personalizzati a causa di una botta alla solita caviglia destra, già malconcia, il senegalese è atteso finalmente in campo a Formello stamattina. Superato il provino, come riporta Il Messaggero, partirà con la squadra dopo pranzo per la tournée di Istanbul, dove la Lazio affronterà Fenerbahce e Galatasaray (in diretta Dazn domani sera e il 2 agosto).

Il condizionale è d’obbligo data la fragilità recente, ma Maurizio Sarri non vede l’ora di riabbracciarlo. Il “Comandante” era rimasto stregato dalla forza di Dia nei primi giorni di ritiro, salvo perderlo nel secondo tempo del primo test contro la Primavera di domenica 20 luglio. È rimasto fuori tutta la scorsa settimana, compresa l’amichevole dello Stirpe contro l’Avellino. Sarri lo considera un attaccante completo: intelligente, abile sotto porta, devastante in progressione e utile a costruire il gioco offensivo. La scorsa stagione, il 28enne senegalese ha collezionato 12 reti in 48 gare (una ogni quattro, comprese le Coppe), ma giostrando quasi sempre da trequartista nel 4-2-3-1, con Baroni che gli chiedeva un grande sacrificio per aiutare il centrocampo in un modulo sbilanciato. Sarri, partendo già da un maggiore equilibrio tattico, è pronto ad avanzarlo per averlo più lucido e concreto sotto porta, puntando a trasformarlo in un vero bomber e a fargli raddoppiare il suo score realizzativo. L’intuizione di Fabiani e Sarri a gennaio 2024 potrebbe finalmente dare i suoi frutti un anno e mezzo dopo.