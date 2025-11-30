Dia, ennesima delusione nei confronti del centravanti della Lazio. La situazione attuale non lascia dubbi! - Lazio News 24

Dia e la sua situazione attuale in casa Lazio dopo l’ennesima delusione biancoceleste

Nella Lazio continua a far discutere la situazione di Dia, protagonista suo malgrado di un’altra occasione sprecata. La gara contro il Milan, che doveva rappresentare un punto di svolta per l’attaccante senegalese, si è invece trasformata nell’ennesima prestazione opaca di una stagione che, fin qui, ha assunto contorni disastrosi. In maglia Lazio, Dia non è riuscito a incidere minimamente: assente nell’area di rigore rossonera, poco reattivo nei movimenti senza palla e quasi mai utile alla costruzione della manovra offensiva.

L’infortunio di Castellanos, arrivato circa un mese e mezzo fa, aveva spalancato a Dia una serie di opportunità che sembravano poter rimettere in carreggiata la sua avventura alla Lazio. Il tecnico biancoceleste gli aveva concesso minuti, fiducia e continuità, sperando che l’attaccante riuscisse finalmente a ritrovare confidenza con il gol e con il gioco della squadra. Ma le risposte non sono mai arrivate. Dal match della seconda giornata contro il Verona, quando Dia aveva trovato la sua unica rete in campionato, il digiuno si è fatto lunghissimo e le prestazioni progressivamente peggiori.

Il ritorno di Castellanos ora cambia completamente lo scenario. Con il Taty di nuovo a disposizione e pronto a riprendersi il posto da titolare, il ruolo di Dia nella Lazio rischia di ridimensionarsi drasticamente. A complicare ulteriormente le cose c’è l’avvicinarsi della Coppa d’Africa, competizione che coinvolgerà il senegalese e che potrebbe ridurre ancora di più lo spazio a sua disposizione nella seconda parte della stagione. L’impressione è che, se non sfrutterà al meglio le prossime occasioni – sempre che ne arrivino –, il suo minutaggio con la Lazio possa calare in modo significativo.

Non sorprende, dunque, che i quotidiani sportivi abbiano bocciato in modo netto la prestazione di Dia contro il Milan. I voti assegnati riflettono perfettamente la sensazione generale: un giocatore in difficoltà, incapace di dare un contributo tangibile e lontano parente dell’attaccante decisivo visto in altre stagioni. La Lazio spera ancora in un’inversione di rotta, ma il tempo per Dia comincia davvero a scarseggiare.

