 Dia, ennesima delusione nei confronti del centravanti della Lazio. La situazione attuale non lascia dubbi! - Lazio News 24
Connect with us

News

Dia, ennesima delusione nei confronti del centravanti della Lazio. La situazione attuale non lascia dubbi!

News

Calciomercato Lazio, entra nel vivo la trattativa per la cessione di Tavares. Ecco il punto

News Settore giovanile

Lazio Primavera, sfida delicata contro l’Atalanta: servono punti pesanti per la salvezza

News

Lazio, Gila in serata "no". Quali sono stati i voti nei confronti del giocatore laziale. Il punto

News

Lazio, si accende sempre più la polemica dopo quello che è successo a San Siro. Il punto!

News

Dia, ennesima delusione nei confronti del centravanti della Lazio. La situazione attuale non lascia dubbi!

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Boulaye Dia
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Boulaye Dia

Dia e la sua situazione attuale in casa Lazio dopo l’ennesima delusione biancoceleste

Nella Lazio continua a far discutere la situazione di Dia, protagonista suo malgrado di un’altra occasione sprecata. La gara contro il Milan, che doveva rappresentare un punto di svolta per l’attaccante senegalese, si è invece trasformata nell’ennesima prestazione opaca di una stagione che, fin qui, ha assunto contorni disastrosi. In maglia Lazio, Dia non è riuscito a incidere minimamente: assente nell’area di rigore rossonera, poco reattivo nei movimenti senza palla e quasi mai utile alla costruzione della manovra offensiva.

L’infortunio di Castellanos, arrivato circa un mese e mezzo fa, aveva spalancato a Dia una serie di opportunità che sembravano poter rimettere in carreggiata la sua avventura alla Lazio. Il tecnico biancoceleste gli aveva concesso minuti, fiducia e continuità, sperando che l’attaccante riuscisse finalmente a ritrovare confidenza con il gol e con il gioco della squadra. Ma le risposte non sono mai arrivate. Dal match della seconda giornata contro il Verona, quando Dia aveva trovato la sua unica rete in campionato, il digiuno si è fatto lunghissimo e le prestazioni progressivamente peggiori.

Il ritorno di Castellanos ora cambia completamente lo scenario. Con il Taty di nuovo a disposizione e pronto a riprendersi il posto da titolare, il ruolo di Dia nella Lazio rischia di ridimensionarsi drasticamente. A complicare ulteriormente le cose c’è l’avvicinarsi della Coppa d’Africa, competizione che coinvolgerà il senegalese e che potrebbe ridurre ancora di più lo spazio a sua disposizione nella seconda parte della stagione. L’impressione è che, se non sfrutterà al meglio le prossime occasioni – sempre che ne arrivino –, il suo minutaggio con la Lazio possa calare in modo significativo.

Non sorprende, dunque, che i quotidiani sportivi abbiano bocciato in modo netto la prestazione di Dia contro il Milan. I voti assegnati riflettono perfettamente la sensazione generale: un giocatore in difficoltà, incapace di dare un contributo tangibile e lontano parente dell’attaccante decisivo visto in altre stagioni. La Lazio spera ancora in un’inversione di rotta, ma il tempo per Dia comincia davvero a scarseggiare.

LEGGI ANCHE LE ULTIME IN CASA LAZIO

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.