Lazio, Dia contro Castellanos: la lotta per la maglia da titolare

Lazio, il tema della punta centrale rimane il primo argomento in agenda per Maurizio Sarri: Dia sfida il Taty Castellanos

La sfida per la maglia da titolare nel ruolo di centravanti è un’altra delle questioni aperte in casa Lazio. Taty Castellanos, nonostante l’impegno, non sembra ancora aver assimilato la filosofia di gioco di Sarri. La sua prestazione nell’amichevole contro il Galatasaray ha deluso, e il suo approccio al gioco non ha convinto. La sensazione è che l’argentino stia faticando a calarsi nel ruolo di punta di riferimento, e che la sua leadership offensiva non sia ancora sufficiente.

Dall’altra parte, Boulaye Dia, subentrato a Castellanos a inizio ripresa, è sembrato molto più a suo agio. L’attaccante africano, che ha smaltito un problema alla caviglia, è apparso più pimpante, propositivo e in grado di duettare con i compagni. Il suo stile di gioco sembra più in sintonia con le richieste di Sarri, e la sua capacità di dialogare con gli esterni offensivi lo rende un’opzione molto interessante per il tecnico. A questo punto dell’estate, il Corriere della Sera suggerisce che Dia potrebbe essere il candidato principale per la maglia da titolare nella prossima amichevole contro il Burnley. Un indizio che non va sottovalutato, e che potrebbe ribaltare le gerarchie in attacco.