Dia Castellanos, si accende la sfida! Il duello in attacco che tiene Sarri in ‘pensiero’

Dia Castellanos, si accende la sfida! Il duello in attacco che tiene il tecnico biancoceleste Sarri in ‘pensiero’. Le ultime

Il ballottaggio tra Taty Castellanos e Boulaye Dia si fa sempre più serrato. I due attaccanti della Lazio stanno vivendo una fase di competizione intensa, senza che nessuno riesca a prevalere nettamente sull’altro. Il tecnico Maurizio Sarri, noto per il suo calcio organizzato e verticale, attende risposte concrete, e l’amichevole di domani contro il Burnley potrebbe rivelarsi decisiva in vista dell’esordio stagionale contro il Como.

Due profili diversi per un attacco da plasmare

Castellanos, attaccante argentino classe 1998, si distingue per la sua capacità di legare il gioco e offrire fluidità alla manovra offensiva. Dia, senegalese del 1996, è invece più incisivo in area di rigore, dove sfrutta al meglio il suo senso del gol e la rapidità nei movimenti. Nella scorsa stagione, sotto la guida di Marco Baroni, entrambi hanno mostrato qualità complementari, contribuendo a rendere l’attacco biancoceleste uno dei più temibili della Serie A.

Numeri a confronto: equilibrio perfetto

Secondo i dati riportati da La Repubblica, Castellanos ha effettuato più tiri in porta (36 contro 19), ma Dia si è dimostrato più preciso nelle conclusioni, con una percentuale di successo del 48,7% rispetto al 34,3% dell’argentino. Anche nei dribbling riusciti e nei contrasti vinti il divario è minimo: 17 dribbling per Dia contro i 16 di Castellanos, 10 contrasti vinti dal senegalese contro gli 8 dell’ex Girona.

Il ruolo di Sarri e le indicazioni dal ritiro

Con l’arrivo di Sarri, il confronto tra i due attaccanti è ripartito da zero. Durante il ritiro in Turchia, entrambi hanno mostrato buona partecipazione alla manovra e percentuali elevate di passaggi riusciti, ma nessuno ha brillato per numero di tiri in porta. Il test contro il Burnley, squadra fisica e ben organizzata, sarà fondamentale per valutare il livello di forma e l’adattabilità dei due al nuovo sistema di gioco.

Il duello tra Castellanos e Dia resta aperto e avvincente. Sarri dovrà scegliere chi guiderà l’attacco nella nuova stagione, ma per ora il verdetto è rimandato. I tifosi attendono con curiosità, mentre il campo continua a parlare.