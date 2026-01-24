Avversari
Di Francesco nel post partita: «Una grande prestazione contro la Lazio! Nel primo tempo abbiamo…»
Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha parlato nel post partita del match della 22a giornata contro la Lazio di Sarri
Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha parlato nel post partita del match valido per la 22a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciato per Sky Sport:
PRESTAZIONE – «Oggi una grande prestazione, abbiamo cercato di vincere. Nel primo tempo abbiamo dominato, non abbiamo permesso alla Lazio di tirare in porta. Dispiace per il mancato gol, meritavamo qualcosina in più così come nelle altre sfide».
ASPETTI – «In questo periodo manca un po’ di fortuna, lo dimostra la traversa di Ramadani. Questo aspetto pesa, dobbiamo liberarcene dal punto di vista mentale. Mi complimento con la squadra».
LEGGI ANCHE: Lecce Lazio: finisce con un triste 0-0 il match al Via del Mare
News
Romagnoli saluta i tifosi della Lazio: emozione al Via del Mare, il difensore va sotto al settore ospiti
Romagnoli con la gara di oggi ha chiuso la sua avventura alla Lazio, al termine del match ha salutato i...
Moviola Lecce Lazio, gli episodi più discussi del match al Via del Mare
Moviola Lecce Lazio, questi sono gli episodi più discussi del match andato in scena questa sera allo stadio Via del...
Pagelle Lecce Lazio, Dia e Cancellieri da dimenticare. Male anche Marusic e Zaccagni. Romagnoli non delude
Pagelle Lecce Lazio: voti e giudizi ai protagonisti del match valido per la giornata del campionato di Serie A 2025-2026...