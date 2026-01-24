Di Francesco nel post partita: «Una grande prestazione contro la Lazio! Nel primo tempo abbiamo…»

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha parlato nel post partita del match della 22a giornata contro la Lazio di Sarri

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha parlato nel post partita del match valido per la 22a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciato per Sky Sport:

PRESTAZIONE – «Oggi una grande prestazione, abbiamo cercato di vincere. Nel primo tempo abbiamo dominato, non abbiamo permesso alla Lazio di tirare in porta. Dispiace per il mancato gol, meritavamo qualcosina in più così come nelle altre sfide».

ASPETTI – «In questo periodo manca un po’ di fortuna, lo dimostra la traversa di Ramadani. Questo aspetto pesa, dobbiamo liberarcene dal punto di vista mentale. Mi complimento con la squadra».

