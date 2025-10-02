Derby della Capitale: Trionfo della Roma con il gol decisivo di Pellegrini - Lazio News 24

Il Derby della Capitale ha offerto ancora una volta dramma, intensità e quel tipo di calcio che definisce le rivalità in Serie A. La Roma è uscita vittoriosa grazie a un gol nel primo tempo del capitano Lorenzo Pellegrini, che si è rivelato sufficiente per assicurarsi tutti e tre i punti contro la Lazio. La partita è stata ricca di falli, sostituzioni, occasioni mancate e un cartellino rosso che alla fine ha spostato l’equilibrio a favore della Roma. I tifosi allo Stadio Olimpico hanno assistito a un incontro teso che sarà ricordato sia per la sua combattività che per i suoi momenti decisivi.

La Roma ha aperto le marcature dopo mezz’ora di gioco, quando la difesa della Lazio ha vacillato sotto pressione. Nuno Tavares ha perso palla nella propria metà campo, permettendo a Soulé di raccoglierla e trovare Pellegrini smarcato in area. Il centrocampista ha infilato la palla con calma nell’angolo, punendo l’errore della Lazio e dando il vantaggio alla Roma. La Lazio ha avuto delle occasioni per pareggiare, ma ha faticato a trovare la lucidità negli ultimi metri. Svilar e la difesa della Roma sono rimasti saldi, garantendo che il vantaggio rimanesse intatto fino all’intervallo.

Il derby ha anche suscitato un forte interesse per le scommesse, in particolare sui siti scommesse non AAMS, dove le quote per una vittoria della Roma riflettevano il loro status di sfavoriti dato il vantaggio in casa della Lazio. I scommettitori che avevano puntato sulla vittoria della Roma avrebbero ricevuto rendimenti interessanti, specialmente con Pellegrini che ha segnato il gol decisivo. Molti tifosi italiani si rivolgono a queste piattaforme non solo per le quote più ampie che offrono sulle partite di Serie A, ma anche perché offrono mercati più flessibili rispetto agli operatori tradizionali. In questo caso, la resilienza della Roma ha assicurato grandi vincite a coloro che hanno riposto la loro fiducia negli uomini di Gian Piero Gasperini.

Il secondo tempo è iniziato a un ritmo frenetico, con la Lazio che ha cercato di pressare più in alto e mettere sotto pressione la linea difensiva della Roma. All’inizio, Pellegrini ha creato un’altra pericolosa occasione, servendo Angeliño il cui tiro è stato respinto da Provedel. La Lazio ha risposto quasi immediatamente con un potente tiro di Cataldi, che ha sbattuto sul palo e ha lasciato i tifosi con il fiato sospeso. Nonostante la pressione, la Roma è rimasta compatta e ha cercato di sfruttare i contropiedi man mano che la partita si apriva.

Uno dei momenti di svolta della partita è stato l’espulsione di Reda Belahyane. Il centrocampista della Lazio ha ricevuto un cartellino rosso per un fallo spericolato su Koné, lasciando la sua squadra in dieci uomini per i minuti finali. Già in difficoltà a sfondare la difesa organizzata della Roma, la Lazio ha trovato il compito ancora più difficile con l’inferiorità numerica. La Roma ha capitalizzato rallentando il ritmo, inserendo sostituzioni per controllare il possesso palla e limitando il ritmo offensivo della Lazio. La decisione ha frustrato i tifosi della Lazio, ma è stata un chiaro riflesso dell’intensità che definisce questo incontro.

La prestazione difensiva della Roma nelle fasi finali ha evidenziato la loro disciplina tattica. Ndicka e Rensch hanno gestito i cross in area, mentre Svilar ha dominato la sua zona con sicurezza. La Lazio ha tentato tiri dalla distanza con Castellanos e Baldanzi, ma la precisione li ha abbandonati nel momento più importante. Le sostituzioni della Roma, tra cui Pisilli e Tsimikas, hanno fornito gambe fresche e stabilità, garantendo che la Lazio non potesse organizzare una rimonta tardiva nonostante sei minuti di recupero.

Dal punto di vista della Lazio, il derby è stato un altro capitolo frustrante negli ultimi scontri con la Roma. Nonostante un maggiore possesso palla e più occasioni, è mancata la concretezza. Taty Castellanos in particolare ha avuto diverse occasioni ma non è riuscito a inquadrare la porta. Gli infortuni a Pedro e Dele-Bashiru hanno ulteriormente ostacolato i piani di Sarri, costringendolo a cambi anticipati e riducendo la flessibilità tattica. Il cartellino rosso ha solo aggravato le loro difficoltà, lasciando i tifosi delusi per le occasioni mancate e per un’altra dolorosa sconfitta contro i loro rivali cittadini.

Per la Roma, questo risultato continua una forte serie di successi nel Derby della Capitale. Con due vittorie e un pareggio negli ultimi incontri, gli uomini di Gasperini hanno mostrato una crescente fiducia negli incontri ad alta pressione. La leadership e la calma di Pellegrini sono state fondamentali, mentre l’energia e la creatività di Soulé sono sempre più vitali in attacco. La capacità della squadra di combinare la resilienza difensiva con una finalizzazione precisa li ha resi avversari formidabili in partite di questa portata, sollevando gli animi tra i loro tifosi.

Oltre al risultato immediato, il derby ha sottolineato l’importanza più ampia della forma e della mentalità in Serie A. La Roma ha dimostrato maturità capitalizzando sugli errori della Lazio, qualcosa che separa le squadre che lottano per i posti europei da quelle che lottano con l’incostanza. La Lazio dovrà riorganizzarsi rapidamente, affrontare le proprie lacune difensive e riscoprire la cattiveria agonistica che ha definito le loro migliori prestazioni sotto Sarri. La sconfitta nel derby potrà bruciare, ma offre lezioni per la stagione a venire.

La partita ha anche rafforzato il fascino duraturo del Derby della Capitale. Pochi incontri nel calcio italiano possono eguagliare la sua passione, imprevedibilità e significato culturale. Per i tifosi della Roma, il gol di Pellegrini rimarrà a lungo nella memoria, un momento di qualità in una partita definita dall’intensità. Per i tifosi della Lazio, è un altro promemoria di come i minimi dettagli modellino l’esito delle più grandi rivalità calcistiche. La Serie A è più ricca grazie a questi incontri, e l’attesa per il prossimo derby sta già iniziando a crescere.