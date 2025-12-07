 Delio Rossi sicuro: «Lazio e Bologna sulle ali dell'entusiasmo, ma i biancocelesti...» - Lazio News 24
Delio Rossi sicuro: «Lazio e Bologna sulle ali dell'entusiasmo, ma i biancocelesti...»

Delio Rossi sicuro: «Lazio e Bologna sulle ali dell’entusiasmo, ma i biancocelesti…»

20 minuti ago

Delio Rossi
Db Bologna 27/10/2015 - campionato di calcio serie A / Bologna-Inter / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Delio Rossi

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio e anche del Bologna, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione

Delio Rossi è stato un allenatore che alla Lazio conoscono molto bene ed anche a Bologna. Per questo oggi La Gazzetta dello Sport ha chiesto un parere sul confronto tra le due squadre che oggi si affronteranno all’Olimpico alle ore 18, in un match che deve confermare quanto di buono hanno messo in scena in Coppa Italia (eliminando Milan e Parma) e cancellare quanto invece non ha funzionato nell’ultimo turno di campionato (Milan-Lazio 1-0 e Bologna-Cremonese 1-3).


COME STANNO LE DUE SQUADRE – «Si affrontano due squadre in salute. Il Bologna sta facendo molto bene, anche se ha perso l’ultima gara di campionato. Ma ormai è diventata una realtà importante del nostro calcio e può ancora migliorare. La Lazio è partita male per vicissitudini varie, ma adesso ha trovato il passo giusto ed è in crescita. Sarà un match molto equilibrato».


IL RITORNO DI IMMOBILE – «Alla Lazio manca un attaccante come lui. Ovviamente il Ciro giovane. Ma l’assenza di un centravanti che faccia tanti gol è una lacuna che hanno molte squadre in Serie A».

