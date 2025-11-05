Dele Bashiru Lazio, il giocatore è ancora fuori lista dopo l’infortunio. Le possibili mosse di Sarri nei prossimi giorni

Dele Bashiru Lazio: ancora fuori lista, il nigeriano attende novità da Sarri. Il giocatore spera di poter ritornare il prima possibile a disposizione.

Continua l’attesa per Dele Bashiru alla Lazio, ancora escluso dalla lista dei giocatori disponibili in campionato. Il centrocampista nigeriano, arrivato in estate tra grandi aspettative, ha ormai recuperato completamente dalla lesione muscolare rimediata nel derby contro la Roma a fine settembre, ma per ora deve accontentarsi di guardare i compagni dalla tribuna. Il tecnico Maurizio Sarri non ha ancora potuto reinserirlo nell’elenco ufficiale, e la situazione sembra destinata a protrarsi almeno fino alla prossima finestra di gennaio.

Prima della gara contro il Genoa, la Lazio aveva infatti deciso di tagliare temporaneamente Dele Bashiru dalla lista dei convocabili, inserendo al suo posto Toma Basic. Una scelta tecnica che, con il senno di poi, si è rivelata vincente: il centrocampista croato sta attraversando un periodo di forma eccellente, diventando uno dei protagonisti delle ultime partite biancocelesti. Le sue prestazioni costanti e la capacità di garantire equilibrio e dinamismo in mezzo al campo rendono difficile per Sarri rinunciare a lui.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, al momento non è possibile reinserire Dele Bashiru nella lista della Lazio al posto di Basic, poiché ogni nuovo innesto richiederebbe un’altra esclusione. Una mossa che lo staff tecnico non sembra intenzionato a compiere, almeno fino alla pausa per le nazionali. Durante la sosta, il club e Sarri faranno il punto della situazione, ma il rischio concreto è che il numero sette biancoceleste debba restare ai margini ancora per diverse settimane.

Per Dele Bashiru, questa esclusione rappresenta un ostacolo nella sua crescita e nella sua integrazione all’interno della rosa laziale. Dopo un avvio promettente e qualche buona apparizione, il suo percorso si è bruscamente interrotto a causa dell’infortunio. Ora, pur essendo pienamente ristabilito, il centrocampista classe 2001 deve attendere che si liberi un posto o che Sarri decida di modificare la lista.

Fino ad allora, l’ex Watford continuerà ad allenarsi con impegno a Formello, sperando in un’occasione per tornare protagonista. La Lazio, dal canto suo, sa di poter contare su un giocatore fisico, tecnico e dotato di buona visione di gioco. L’obiettivo è reintegrarlo quanto prima, ma tutto dipenderà dalle scelte del tecnico e dagli equilibri interni della rosa.

Per ora, Dele Bashiru e la Lazio restano in stand-by, in attesa di gennaio e di una nuova opportunità di riscatto.