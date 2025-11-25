Dele Bashiru Lazio, il giocatore spera di rientrare in lista. Ma i biancocelesti hanno preso una decisione. Le ultime

Dele Bashiru Lazio, lo stop di Rovella potrebbe aprire alla possibilità di un rientro del giocatore. Ma ci sono dei dubbi in casa biancoceleste

La situazione legata a Dele Bashiru Lazio continua a tenere banco a Formello, dove negli ultimi giorni si è lavorato tra valutazioni tecniche, analisi del calendario e riflessioni strategiche. Il centrocampista nigeriano è stato al centro di un vero e proprio caso gestionale: per quasi tutta la settimana Sarri aveva infatti considerato l’idea di reinserirlo nella lista campionato, approfittando dello stop di Rovella — fuori fino a gennaio dopo l’operazione per la pubalgia. Sembrava tutto pronto, tanto che tra giovedì e venerdì il suo rientro era dato per certo.

Poi, però, è arrivato il dietrofront. Come riportato dal Corriere dello Sport, la società ha chiesto di congelare la decisione: un’analisi più attenta delle prossime settimane ha evidenziato come Dele Bashiru alla Lazio avrebbe potuto giocare pochissime partite prima della sua partenza per la Coppa d’Africa, rendendo così inutile uno slot di cambio che il club preferisce conservare.

Il nodo principale riguarda infatti la convocazione con la Nigeria. La Lazio è in attesa di informazioni ufficiali dalla federazione: solo un eventuale forfait, legato al recente infortunio muscolare, potrebbe cambiare il quadro. Ma, al momento, si tratta di una possibilità remota. Il ct Chelle stima molto Dele Bashiru e appare intenzionato a portarlo con sé nella spedizione continentale. Di conseguenza, anche se venisse reinserito ora in lista, Sarri lo avrebbe a disposizione soltanto per due partite di Serie A — Milan il 29 novembre e Bologna il 7 dicembre — prima che il giocatore lasci Roma per aggregarsi al ritiro della Nigeria.

C’è da considerare inoltre che la Coppa d’Africa inizierà il 21 dicembre, con i convocati attesi in ritiro circa due settimane prima. Un dettaglio che rende ancor più limitata l’utilità di un cambio immediato nella lista campionato. L’unico match in cui Dele Bashiru potrebbe comunque scendere in campo, senza necessità di reinserimento, è la sfida di Coppa Italia contro il Milan del 4 dicembre.

La Lazio, valutando il poco minutaggio del giocatore dopo i due mesi di stop e la necessità di preservare l’ultimo slot disponibile, ha concluso che un reintegro immediato sarebbe prematuro. La situazione resta comunque fluida: qualora dalla Nigeria arrivassero notizie inattese, il club sarebbe pronto a utilizzare senza esitazioni la seconda sostituzione della lista.

Per ora, però, Dele Bashiru Lazio rimane un dossier aperto, sospeso tra esigenze tecniche, equilibri di rosa e tempistiche internazionali.