Dele Bashiru Lazio, la Coppa d’Africa è ormai alle porte. I biancocelesti hanno fatto una richiesta molto chiara al giocatore

Dele Bashiru Lazio, la Coppa d’Africa si avvicina sempre di più. I biancocelesti hanno chiesto al giocatore di ritardare la partenza di qualche giorno

Il tema Dele Bashiru è diventato uno dei più delicati di questo inizio inverno, soprattutto in vista della imminente partenza del centrocampista per la Coppa d’Africa. La società biancoceleste sta cercando in tutti i modi di trattenere sia l’anglo-nigeriano sia Dia il più a lungo possibile, in modo da averli a disposizione almeno fino alla gara di Coppa Italia contro il Milan. Entrambi i giocatori, infatti, sono stati convocati dalle rispettive nazionali, Nigeria e Senegal, con data di ritrovo fissata per l’1 dicembre. La Lazio, però, sta lavorando per ottenere un rinvio al 5 dicembre, soluzione che permetterebbe a Sarri di contare ancora su due pedine fondamentali.

Il nodo, al momento, riguarda le autorizzazioni delle federazioni, che non sono ancora arrivate. Questo rende instabile la programmazione della squadra, soprattutto perché il caso Dele Bashiru richiede una gestione particolarmente attenta. Il centrocampista, infatti, è ancora fuori dalla lista Serie A e risulta utilizzabile soltanto in Coppa Italia, competizione che non prevede limiti sull’impiego dei giocatori tesserati. Per questo motivo, trattenere Dele Bashiru almeno fino alla sfida contro il Milan rappresenta una priorità assoluta.

Il club aveva inizialmente pianificato di completare il cosiddetto “switch” tra Dele Bashiru e Nicolò Rovella – ovvero l’inserimento del nigeriano nella lista Serie A al posto dell’ex Monza – entro la gara contro il Lecce. Tuttavia, alcuni passaggi burocratici hanno fatto slittare l’operazione. L’obiettivo della dirigenza biancoceleste è ora quello di chiudere la procedura entro domani, alla vigilia di Milan-Lazio, non appena verranno sistemati gli ultimi dettagli formali.

La questione Dele Bashiru non riguarda soltanto il presente, ma anche la gestione del centrocampo nelle prossime settimane. La sua partenza per la Coppa d’Africa lascerà un vuoto nella rosa, soprattutto per le caratteristiche fisiche e l’abilità nelle conduzioni palla al piede che il giocatore ha dimostrato di possedere. Sarri dovrà quindi ridisegnare gli equilibri della mediana, contando anche sulle condizioni di Rovella e sugli altri interpreti del reparto.

In questo contesto, riuscire a trattenere Dele Bashiru almeno fino al match di San Siro rappresenterebbe un vantaggio importante, sia per l’immediato che per la continuità tattica della squadra. Il dossier resta aperto, ma la priorità della Lazio è chiara: gestire al meglio il caso Dele Bashiru per evitare ulteriori complicazioni nella fase più intensa della stagione.