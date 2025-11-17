Dele Bashiru Lazio, il centrocampista ritorna in lista? Da Formello circola questa voce. Tutti i dettagli!

Dele Bashiru Lazio: nuovi scenari dopo l’operazione di Rovella. Il centrocampista potrebbe prendere proprio il posto dell’italiano

In casa biancoceleste si apre un capitolo del tutto inatteso, destinato a modificare sia le rotazioni di Maurizio Sarri sia la gestione della rosa nelle prossime settimane. La scelta di Nicolò Rovella di sottoporsi a un intervento chirurgico, infatti, ha creato un vuoto importante a centrocampo, aprendo contestualmente le porte al ritorno in lista di un giocatore finora rimasto ai margini: Dele Bashiru. La situazione, riferisce l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sta provocando una revisione interna delle gerarchie e potrebbe ridare slancio alla parentesi Dele Bashiru–Lazio, rimasta sospesa a causa di un infortunio.

Il centrocampista nigeriano era stato escluso dalla lista della Serie A proprio in seguito al suo stop fisico, lasciando spazio a Basic, che in quel momento rappresentava un’esigenza numerica per Sarri. L’infortunio di Rovella, però, ha cambiato lo scenario: lo slot lasciato libero dal regista italiano verrà ora occupato da Dele Bashiru, permettendogli di rimettersi in gioco e tornare a disposizione per le prossime gare.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Se Rovella non si fosse fermato, la situazione sarebbe stata decisamente più complessa. Per reinserire il nigeriano, infatti, sarebbe stato necessario escludere un altro calciatore, probabilmente non Basic, con conseguenze poco gradite per l’equilibrio del gruppo. L’attuale emergenza a centrocampo evita questa soluzione drastica e permette a Sarri di recuperare un’alternativa in più proprio nel momento in cui il calendario si fa più impegnativo.

Il reintegro di Dele Bashiru alla Lazio, tuttavia, non chiude il discorso legato al mercato. La società sta già ragionando sulle possibili mosse di gennaio, quando verrà definito in maniera più chiara il futuro del centrocampista. Sarri lo ha infatti inserito tra i giocatori potenzialmente cedibili, insieme a Noslin e Belahyane. Anche Tavares, in presenza di un’offerta convincente, potrebbe lasciare Formello, a conferma di un mercato invernale pronto a portare cambiamenti significativi.

Per ora, però, il focus è sul campo: con Rovella fermo ai box e con un centrocampo che necessita di energie fresche, il reinserimento di Dele Bashiru rappresenta un’opportunità preziosa sia per la squadra sia per il giocatore stesso. Le prossime partite diranno se si tratterà di una semplice soluzione d’emergenza o di un nuovo punto di partenza nella sua avventura alla Lazio.