Dele-Bashiru Lazio, tema sempre più delicato in casa biancoceleste! L’infortunio di Cataldi complica ancora i piani di Sarri e il suo reintegro può rivelarsi fondamentale

Dele-Bashiru Lazio, dopo l’infortunio di Cataldi si complicano ancora i piani di Sarri e il suo reintegro in lista può rivelarsi fondamentale

Il tema del reintegro di Dele-Bashiru nella lista della Lazio continua a tenere banco a Formello. La scorsa settimana, Maurizio Sarri aveva rivelato di aver preso la decisione di inserire il centrocampista nigeriano al posto di Niccolò Rovella, operato per la pubalgia, ma la società gli aveva chiesto di rimandare la sua decisione. Il tecnico aveva spiegato: «Io avevo deciso di farlo rientrare venerdì, ma la società mi ha detto di aspettare la prossima settimana. Ne parleremo nei prossimi giorni».

Ora, dopo il nuovo infortunio di Danilo Cataldi, che ha riportato una lesione di basso grado al polpaccio destro, Sarri e la dirigenza sono chiamati a fare nuove valutazioni sul possibile reintegro di Dele-Bashiru.

Il centrocampista italiano dovrà stare fuori per circa venti giorni, lasciando vuoto un altro posto nel reparto. Con l’assenza di Cataldi, le alternative nel centrocampo biancoceleste si riducono. Matias Vecino è il primo indiziato a prendere il posto da titolare, mentre Belahyane rappresenta un’altra opzione. Intanto, il futuro di Dele-Bashiru potrebbe dipendere anche dalla sua convocazione con la Nigeria per la Coppa d’Africa: un’ulteriore complicazione che potrebbe influenzare le decisioni della Lazio riguardo al suo reintegro.

Sarri dovrà prendere le sue decisioni nei prossimi giorni, con la speranza di gestire al meglio le risorse a sua disposizione in un momento delicato per il centrocampo biancoceleste.

