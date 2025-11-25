Dele Bashiru Lazio, il giocatore potrebbe avere una nuova chance presto: ecco il motivo della possibile scelta di Sarri

Dele Bashiru Lazio, Sarri potrebbe schierare il giocatore in Coppa Italia per far rifiatare un po’ i titolari. E sulla lista si deciderà nei prossimi giorni

Nei prossimi dieci giorni la Lazio affronterà un doppio impegno particolarmente delicato, che potrebbe rivelarsi decisivo per capire stato di forma, ambizioni e profondità della rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 novembre, quando i biancocelesti faranno visita al Milan a San Siro per una sfida di campionato che si preannuncia complessa. Pochi giorni più tardi, il 4 dicembre, il copione si ripeterà ma a campi invertiti: sarà infatti la Lazio a ospitare il Diavolo allo Stadio Olimpico per il match di Coppa Italia.

Questo ravvicinato doppio confronto con i rossoneri costringerà Sarri a gestire le energie con attenzione, soprattutto considerando la differenza di profondità e qualità tra la rosa biancoceleste e quella a disposizione di Allegri. Proprio in questo contesto potrebbe rientrare una scelta particolare del tecnico, ovvero valutare l’impiego di Dele Bashiru alla Lazio nella sfida di Coppa Italia. Il centrocampista nigeriano, infatti, si sta allenando con continuità e attende un’occasione per mostrare le sue qualità, e la gara del 4 dicembre potrebbe rappresentare il momento ideale.

Il motivo è semplice: Dele Bashiru è attualmente escluso dalla lista dei calciatori utilizzabili in Serie A, dunque non potrà essere convocato per la trasferta di San Siro. Tuttavia, il regolamento della Coppa Italia offre un margine diverso: non esistono limitazioni roster e ogni tesserato del club può scendere in campo. Per questo motivo, la presenza di Dele Bashiru con la maglia della Lazio nel match dell’Olimpico è più che un’ipotesi, diventando anzi una possibile risorsa per Sarri nel gestire le rotazioni.

Non sarebbe la prima volta che la Lazio sfrutta questa possibilità regolamentare. La scorsa stagione, infatti, Marco Baroni si trovò in una situazione analoga e decise di attingere a giocatori fuori lista per il campionato: contro il Napoli, nel dicembre 2024, schierò Hysaj dal primo minuto; mentre nel febbraio 2025, nel match di Coppa Italia contro l’Inter, fu Pellegrini a partire titolare, nonostante entrambi non potessero essere utilizzati in Serie A.

Alla luce di questi precedenti, l’eventualità di vedere Dele Bashiru protagonista nella sfida contro il Milan in Coppa Italia appare tutt’altro che remota. Potrebbe essere un’opportunità preziosa per il giocatore, ma anche una scelta strategica utile a dare respiro ai titolari e offrire una variabile tattica in più a Sarri in un periodo particolarmente intenso della stagione.