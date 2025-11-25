Ex obiettivi Lazio, Greenwood al centro delle polemiche? Sentite cosa ha appena detto De Zerbi - Lazio News 24

Greenwood, anche De Zerbi lo difende: un messaggio inatteso sull’attaccante e gli ex obiettivi Lazio

Alla vigilia della sfida decisiva di Champions League contro il Newcastle, in casa Olympique Marsiglia l’attenzione non è stata soltanto sul campo. Durante la conferenza stampa pre-partita, Roberto De Zerbi si è ritrovato a dover rispondere a diverse domande su Mason Greenwood, uno degli ex obiettivi Lazio più discussi delle ultime sessioni di mercato e oggi protagonista del rilancio francese.

L’attaccante inglese, arrivato all’OM dopo la chiusura della sua esperienza al Manchester United, sta vivendo un momento di rinascita tecnica e personale. Nonostante in estate fosse stato accostato con insistenza ai biancocelesti — tanto da diventare uno dei principali ex obiettivi Lazio mai realmente sfumati — il suo approdo in Ligue 1 ha cambiato le prospettive della sua carriera. Proprio questo tema ha spinto un giornalista inglese a chiedere a De Zerbi come giudichi la “nuova vita” del giocatore.

L’allenatore italiano, come spesso accade, non si è sottratto, ma ha scelto una strada chiara e diretta: proteggere l’uomo prima ancora del calciatore.

«Non entro nella vita privata di nessuno, nemmeno dei miei figli», ha dichiarato De Zerbi con grande fermezza. «Mason è un bravo ragazzo. Ha affrontato una situazione molto pesante e qui ha trovato un ambiente pronto a tendergli la mano. Da quando è arrivato si è comportato in maniera impeccabile. È un ragazzo introverso e la sua storia mi rattrista, perché conosco una persona diversa rispetto a come è stata raccontata in Inghilterra».

Parole forti, che raccontano non solo la vicinanza dell’allenatore al giocatore, ma anche l’intensità del rapporto costruito in pochi mesi. Greenwood, che in estate era stato valutato dalla Lazio come rinforzo ideale per velocità, estro e capacità di giocare su più fronti offensivi, oggi è diventato un simbolo del Marsiglia di De Zerbi. E non è un caso che molti tifosi laziali continuino a citarlo quando si parla di ex obiettivi Lazio che avrebbero potuto cambiare il volto della squadra.

Il tema resta vivo anche perché Sarri, in questa stagione, ha più volte evidenziato la necessità di un attaccante capace di creare superiorità individuale: un identikit che Greenwood, nel pieno del suo rilancio francese, sta interpretando alla perfezione.

Alla fine, la conferenza stampa che doveva essere puramente tattica si è trasformata in un ritratto umano. Un messaggio chiaro: al di là delle etichette, dei giudizi e delle occasioni mancate — come spesso accade con gli ex obiettivi Lazio — ciò che conta davvero è il percorso personale, la possibilità di ripartire e la fiducia che un ambiente può offrire. De Zerbi lo sa bene. E Greenwood, oggi più che mai, ne è la dimostrazione.

LEGGI ANCHE LE ULTIME NOTIZIE IN CASA LAZIO