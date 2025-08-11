De Grandis: «Lazio, lui sarà la rivelazione. Tagliare Noslin sarebbe assurdo». Le dichiarazioni del noto giornalista sui biancocelesti

La Lazio di Maurizio Sarri si avvicina all’inizio del campionato tra certezze consolidate e alcuni nodi cruciali ancora da sciogliere. Dalla gestione degli esuberi che affollano la rosa al dualismo tra i pali, passando per le sorprese del precampionato, i temi caldi non mancano. A fare il punto sulla situazione in casa biancoceleste è intervenuto il noto giornalista Stefano De Grandis, che ai microfoni di Radio Laziale ha offerto la sua lucida analisi su alcuni degli argomenti più dibattuti tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

De Grandis ha toccato con precisione le questioni più spinose, a partire dalla composizione del reparto offensivo, dove il dibattito su chi sia l’interprete ideale per il gioco di Sarri è sempre vivo. Ha poi affrontato la gerarchia in porta, una competizione serrata tra la sicurezza di Ivan Provedel e il talento emergente di Christos Mandas. Infine, ha analizzato la difficile gestione dei giocatori di ritorno dai prestiti, come Matteo Cancellieri, e la necessità di sfoltire una rosa che presenta diversi elementi ai margini del progetto tecnico. La sua opinione offre una prospettiva chiara e spesso controcorrente su chi merita una chance e chi, invece, dovrebbe essere sacrificato per ragioni tecniche e finanziarie. Con il mercato ancora aperto e le scelte definitive da compiere, le sue parole pesano e alimentano la discussione nel mondo Lazio.

Ecco l’analisi completa di Stefano De Grandis: «Dele-Bashiru sarà la rivelazione della prossima stagione. Molte volte sento dire che Dia è la punta perfetta per Sarri, ma secondo me le caratteristiche di Castellanos possono sposarsi bene col calcio di Sarri. Provedel parte avanti perché con la palla tra i piedi è più pulito. Cancellieri? Sta cominciando bene, ma è un giocatore che nelle ultime cinque stagioni è sempre tornato alla base, quindi qualche perplessità mi resta. Per me tagliare Noslin sarebbe assurdo a livello finanziario, taglierei sicuramente Basic e probabilmente un difensore. In un discorso ideale dovrebbe essere tagliato Hysaj per lo stipendio che percepisce, ma è inutile tenere in rosa un giocatore come Basic che non trova spazio da tre anni».