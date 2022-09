Adani sicuro: «Casadei assomiglia tantissimo a Vecino»

Daniele Adani, noto opinionista, ha paragonato Cesare Casadei, talento del Chelsea ed ex Inter, a Matias Vecino

Ospite alla Bobo Tv, Daniele Adani ha parlato così di Cesare Casadei:

«Ha la corsa diritto per diritto di Vecino. È quel calciatore lì. Ha grande gamba. Quando entra di testa ha un grande tempo. Non è un calciatore fine tecnicamente, ma ha una corsa che piace tanto in Inghilterra. Fisicamente in Primavera faceva la differenza. Può rientrare in ottica Nazionale? Prima vorrei vederlo debuttare».