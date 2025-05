Cucchi si pronuncia sull’addio di Baroni: «Non l’ho mai contestato. Per me meritava un’altra possibilità»

Cucchi si pronuncia sul quasi certo cambio di allenatore in casa Lazio. Per lui Baroni meritava un’ultima chance

Manca solo l’ufficialità: Marco Baroni lascerà la Lazio. Infatti, il settimo posto in Serie A pesa troppo per la dirigenza biancoceleste, che ha preferito cercare un altro profilo su cui puntare. Si è pronunciato sulla questione il noto giornalista Riccardo Cucchi, vediamo insieme come:

BARONI- «Manca solo l’ufficialità, in qualche modo anticipata però dalle dichiarazioni di Fabiani. Baroni lascia la Lazio. Non ero tra coloro che contestavano il suo arrivo, non sono tra coloro che esultano per il suo addio. Anzi. Credo meritasse un’ altra stagione almeno».