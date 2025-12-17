Cremonese, testa alla sfida contro la Lazio: le ultime sul club grigiorosso per la partita del weekend. Le possibili mosse di Nicola

Cremonese, la squadra di Nicola sta preparando con attenzione la sfida di sabato. Da sciogliere alcuni dubbi a centrocampo. Le ultime

Mancano tre giorni alla sfida dell’Olimpico tra Lazio e Cremonese, in programma sabato 20 dicembre alle ore 18.00, e la squadra grigiorossa ha già iniziato a preparare con attenzione uno degli appuntamenti più impegnativi della stagione. La Cremonese, guidata da Davide Nicola, è tornata in campo nella giornata odierna presso il centro sportivo Giovanni Arvedi, dando ufficialmente il via al lavoro di avvicinamento alla trasferta romana.

L’obiettivo della Cremonese è arrivare alla gara contro la Lazio nelle migliori condizioni possibili, sia dal punto di vista fisico sia sotto il profilo tattico. Il match dell’Olimpico rappresenta una sfida complessa, ma anche un’occasione importante per misurare i progressi della squadra contro un avversario di alto livello. Proprio per questo motivo, lo staff tecnico sta curando ogni dettaglio della preparazione.

Secondo quanto comunicato dalla società attraverso il sito ufficiale, la seduta di allenamento si è aperta con la consueta fase di attivazione fisica. Un lavoro mirato, fondamentale per mantenere alta l’intensità e prevenire eventuali problemi muscolari in vista di un calendario fitto di impegni. Successivamente, la Cremonese ha concentrato l’attenzione sul possesso palla, aspetto chiave per affrontare una squadra come la Lazio, capace di alzare il ritmo e sfruttare gli spazi concessi.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

La parte centrale dell’allenamento ha visto esercitazioni specifiche volte a migliorare la circolazione del pallone e la rapidità nelle scelte. Elementi su cui Nicola insiste molto, soprattutto quando la Cremonese è chiamata a giocare in trasferta contro avversari abituati a gestire il gioco. La seduta si è poi conclusa con una partitella finale, utile per testare soluzioni tattiche e valutare la condizione dei singoli giocatori.

In questi giorni che precedono la gara, la Cremonese continuerà a lavorare con grande concentrazione, cercando di assimilare al meglio le indicazioni dello staff tecnico. Ogni allenamento diventa un tassello importante per costruire una prestazione solida e organizzata all’Olimpico.

Il programma di avvicinamento alla sfida con la Lazio proseguirà giovedì 18 dicembre, quando la Cremonese tornerà ad allenarsi alle ore 10.30, sempre presso il centro sportivo Giovanni Arvedi. Sarà un’altra giornata fondamentale per rifinire la preparazione e avvicinarsi al match con la giusta mentalità, consapevoli delle difficoltà ma anche delle proprie potenzialità.