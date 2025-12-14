Cremonese, Nicola non potrà contare su questo giocatore contro la Lazio: sarà fermato dal Giudice Sportivo. I dettagli

Cremonese, Nicola contro la Lazio dovrà fare a meno di Payero. Il centrocampista sarà squalificato dopo l’ennesima ammonizione. Le ultime

La Cremonese dovrà fare a meno di Martin Payero nella prossima delicata sfida di campionato contro la Lazio. Il centrocampista uruguaiano è stato infatti squalificato a seguito dell’ammonizione rimediata nell’ultimo turno, durante la partita persa dai grigiorossi contro il Torino. Un’assenza pesante per la squadra lombarda, chiamata a una trasferta complicata allo Stadio Olimpico il prossimo 20 dicembre alle ore 18:00.

L’episodio che ha portato allo stop di Payero si è verificato nel corso della gara contro il Torino. Il centrocampista della Cremonese è stato sanzionato con il cartellino giallo per un intervento giudicato pericoloso ai danni di Casadei, centrocampista granata. Un’ammonizione che, sommata alle precedenti, ha fatto scattare automaticamente la squalifica per somma di cartellini, costringendo l’uruguaiano a saltare il match contro i biancocelesti.

Per la Cremonese, la perdita di Payero rappresenta un problema significativo dal punto di vista tattico. Il centrocampista è uno degli elementi più dinamici della rosa, capace di garantire intensità, pressing e inserimenti senza palla. La sua presenza in mezzo al campo è spesso fondamentale per dare equilibrio alla squadra, soprattutto nelle fasi di non possesso. Contro una Lazio tecnica e abile nel palleggio, la sua assenza rischia di pesare in modo particolare.

Lo staff tecnico della Cremonese dovrà quindi studiare soluzioni alternative per rimpiazzare Payero. Le opzioni non mancano, ma sarà necessario individuare il profilo più adatto per mantenere compattezza e aggressività in una gara che si preannuncia complessa. La partita dell’Olimpico richiederà grande attenzione tattica, soprattutto nella gestione degli spazi tra le linee, dove la Lazio tende a costruire gran parte delle sue azioni offensive.

Dal punto di vista mentale, la Cremonese è chiamata a reagire dopo la sconfitta contro il Torino. Il calendario non offre pause, e la sfida contro i biancocelesti rappresenta un banco di prova importante per valutare la capacità della squadra di affrontare avversari di alto livello nonostante le assenze. L’obiettivo sarà quello di restare compatti, limitare gli errori e sfruttare eventuali occasioni in ripartenza.

La mancanza di Payero obbligherà la Cremonese a fare leva sul collettivo, aumentando il senso di responsabilità di chi scenderà in campo. Il match contro la Lazio del 20 dicembre non sarà semplice, ma i grigiorossi proveranno comunque a giocarsi le proprie carte, consapevoli che ogni punto può rivelarsi fondamentale nel prosieguo della stagione.