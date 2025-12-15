Cremonese, testa alla Lazio: Nicola deve fare i conti con una emergenza a centrocampo: le ultime sui grigiorossi

Cremonese, testa alla sfida contro la Lazio per riscattare il ko contro il Torino. Nicola deve rinunciare a Payero e altri due a centrocampo

La Cremonese si prepara alla delicata sfida contro la Lazio con diverse assenze che complicano i piani tattici di Davide Nicola. Dopo la sconfitta di misura per 1-0 contro il Torino, la squadra grigiorossa arriva al match con un morale altalenante e alcuni problemi di formazione, in particolare a centrocampo, dove la situazione appare critica.

Tra i principali assenti c’è Martín Payero, squalificato per la quinta ammonizione stagionale, che dovrà quindi saltare la partita contro la Lazio. L’assenza del centrocampista argentino rappresenta un duro colpo per la Cremonese, considerata la sua importanza nell’equilibrio della squadra e nella gestione della manovra centrale. A questa defezione si aggiungono quelle di Grassi e Collocolo, anch’essi out per problemi fisici. La combinazione di assenze e squalifiche obbliga Nicola a ridisegnare il reparto e a pensare a soluzioni alternative, spesso adattando giocatori in ruoli non abituali.

La vittoria sfumata contro il Torino ha lasciato anche strascichi nello spogliatoio della Cremonese, con Nicola costretto a intervenire per ristabilire ordine e concentrazione. L’allenatore dovrà quindi gestire non solo le difficoltà tattiche legate agli infortuni, ma anche la necessità di motivare una squadra che vuole riscattarsi immediatamente davanti al proprio pubblico. La partita contro la Lazio rappresenta un test importante, soprattutto per capire la capacità della Cremonese di reagire in emergenza.

Per quanto riguarda l’aspetto offensivo, la Cremonese dovrà affidarsi a chi è disponibile, cercando di sfruttare la compattezza del gruppo e l’organizzazione tattica per compensare le assenze a centrocampo. La mancanza di Payero e degli altri giocatori chiave costringerà la squadra a concentrarsi sulla fase difensiva, cercando di limitare le iniziative dei biancocelesti e provando a ripartire con efficacia quando possibile.

In sintesi, la partita tra Lazio e Cremonese sarà una sfida complicata per la formazione di Nicola, chiamata a far fronte a una vera emergenza in mezzo al campo e a ritrovare concentrazione dopo la delusione contro il Torino. L’assenza di Payero, unita ai problemi fisici di Grassi e Collocolo, mette in luce le difficoltà della squadra grigiorossa, che dovrà trovare soluzioni rapide e intelligenti per restare competitiva contro una Lazio motivata e in salute. Il match di sabato sarà quindi un banco di prova fondamentale per misurare la capacità della Cremonese di reagire alle difficoltà.