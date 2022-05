Fabio Caressa ha tirato le somme della stagione dell’Inter, soffermandosi sull’incisività di Correa: le parole

Nel salotto di Sky Sport, Fabio Caressa ha analizzato la stagione dell’Inter soffermandosi sull’incisività di Correa. Ecco le sue parole:

«Quello che è mancato all’Inter è stato uno come Correa. È arrivato come un totem di Inzaghi, oggi ha segnato, ma non è stato mai decisivo».