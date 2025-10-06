Coppa Italia, quando si gioca Lazio Milan: il tabellone completo degli ottavi di finale. Entra nel vivo la corsa alla finale

Il tabellone è completo, la corsa verso la finale di Roma entra nel vivo. Conclusi i sedicesimi di finale, la Coppa Italia 2025/26 si prepara a infiammarsi con gli ottavi, dove diverse squadre di Serie A, e non solo, sono pronte a darsi battaglia.

Di seguito, il quadro completo degli accoppiamenti e il percorso che porterà all’ultimo atto dello Stadio Olimpico.

Coppa Italia 2025-26, i preliminari

Virtus Entella -Ternana: 4-0

-Ternana: 4-0 Padova- Vicenza : 0-2

: 0-2 Pescara -Rimini: 1-0

-Rimini: 1-0 Avellino-Audace Cerignola: 0-1

Coppa Italia 2025-26, i 32esimi di finale

Empoli -Reggiana 4-1 (d.c.r.)

-Reggiana 4-1 (d.c.r.) Sassuolo -Catanzaro 1-0

-Catanzaro 1-0 Lecce -Juve Stabia 2-0

-Juve Stabia 2-0 Genoa -Vicenza 3-0

-Vicenza 3-0 Venezia -Mantova 4-0

-Mantova 4-0 Como -Sudtirol 3-1

-Sudtirol 3-1 Cagliari -Virtus Entella 6-5 (d.c.r.)

-Virtus Entella 6-5 (d.c.r.) Cremonese- Palermo 4-5 (d.c.r.)

4-5 (d.c.r.) Monza- Frosinone 0-1

0-1 Parma -Pescara 2-0

-Pescara 2-0 Cesena- Pisa 1-2 (d.c.r)

1-2 (d.c.r) Milan -Bari 2-0

-Bari 2-0 Audace Cerignola- Hellas Verona 2-4 (d.c.r.)

2-4 (d.c.r.) Spezia -Sampdoria 4-2 (d.c.r.)

-Sampdoria 4-2 (d.c.r.) Udinese -Carrarese 2-0

-Carrarese 2-0 Torino-Modena 1-0

Coppa Italia, i 16esimi di finale

Cagliari -Frosinone 4-1

-Frosinone 4-1 Udinese -Palermo 2-1

-Palermo 2-1 Milan -Lecce 3-0

-Lecce 3-0 Parma -Spezia 3-2 (d.c.r.)

-Spezia 3-2 (d.c.r.) Hellas Verona- Venezia 0-1 (d.c.r.)

0-1 (d.c.r.) Como -Sassuolo 3-0

-Sassuolo 3-0 Torino-Pisa 1-0

Coppa Italia, gli ottavi di finale