Coppa Italia Lazio Women, svelato il tabellone degli ottavi di finale: ecco quando e contro chi giocheranno le biancocelesti nella coppa nazionale

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Lazio Women
Lazio Women

Coppa Italia Lazio Women, svelato il tabellone degli ottavi di finale: ecco quando e contro chi giocheranno le ragazze di Grassadonia

La Lazio Women è pronta a scendere in campo anche in Coppa Italia per gli ottavi di finale. Come reso noto tramite una nota ufficiale della Federcalcio, le biancocelesti affronteranno il Parma in trasferta, con il fischio d’inizio fissato per domenica 21 dicembre alle 14:30.

La gara si disputerà in contemporanea con gli altri match della competizione, eccetto due: FC Femminile LumezzaneAS Roma, che inizierà alle 13:30, e Ternana WomenComo Women, che scenderanno in campo il 20 dicembre alle 12:30.

Le biancocelesti si preparano quindi a una sfida importante contro il Parma, con l’obiettivo di continuare il cammino nella competizione nazionale.

