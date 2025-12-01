Coppa Italia, Lazio Milan: la probabile formazione e i possibili cambi di Sarri

Coppa Italia, Lazio Milan: Maurizio Sarri valuta eventuali modifiche, ecco le ultime sulla formazione biancoceleste

Da San Siro all’Olimpico, Lazio e Milan tornano ad affrontarsi a distanza di pochi giorni negli ottavi di finale di Coppa Italia. Per Maurizio Sarri si prospetta un ampio turnover, a partire dalla porta dove Mandas insidia Provedel per una maglia da titolare. In difesa sono attesi cambiamenti sia al centro, con uno tra Patric e Provstgaard dall’inizio, sia sulle fasce, dove Marusic potrebbe riposare e Nuno Tavares tornare dal primo minuto. A disposizione ci sarà anche Hysaj, libero di giocare grazie all’assenza di vincoli di lista nella competizione.

Il centrocampo biancoceleste potrebbe vedere qualche novità, con Guendouzi pronto a rifiatare e Dele-Bashiru candidato a completare il terzetto insieme a Basic e Vecino. Restano indisponibili Cataldi, fermo per venti giorni, e Rovella, operato per pubalgia e atteso soltanto nel 2026. Sarri dovrà quindi ridisegnare la mediana, puntando su soluzioni alternative per mantenere equilibrio e intensità.

In attacco la scelta è ancora aperta: al centro il ballottaggio è tra Dia e Castellanos, mentre sulla corsia destra si contendono il posto Isaksen, Pedro e Noslin. Zaccagni va verso la conferma, mentre Cancellieri resta ai box e dovrebbe tornare soltanto a metà dicembre. La Lazio si prepara così a una sfida delicata, con l’obiettivo di sorprendere il Milan e conquistare il passaggio del turno.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Vecino, Basic; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.

