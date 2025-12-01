Coppa Italia, Pulisic verso il rientro: le ultime sulle sue condizioni prima della Lazio

Coppa Italia, Pulisic vicino al rientro: tutti gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni prima della Lazio

Dopo la preziosa vittoria ottenuta ieri sera contro la Lazio in campionato, il Milan di Massimiliano Allegri è tornato subito al lavoro questa mattina con la consueta sessione di scarico. La gestione delle energie resta un aspetto cruciale, soprattutto in vista del calendario fitto che attende i rossoneri. Come riportato da Sky Sport, l’allenamento odierno è stato quasi interamente dedicato al recupero fisico dei giocatori più impiegati, con un lavoro leggero e mirato.

L’attenzione, però, era tutta rivolta all’infermeria e in particolare alle condizioni di Christian Pulisic. L’esterno offensivo americano, capocannoniere della Serie A, aveva dovuto saltare la sfida contro la Lazio a causa di un infortunio che lo aveva tenuto fuori dai giochi. La sua assenza si è fatta sentire, nonostante la prova di carattere della squadra. Oggi, finalmente, sono arrivate notizie incoraggianti: l’ex Chelsea, soprannominato “Captain America” per il suo ruolo di leader nella nazionale statunitense, ha svolto parte del lavoro in maniera differenziata ma con segnali positivi.

Le sue condizioni fisiche appaiono in netto miglioramento e lo staff tecnico punta a recuperarlo in tempo per l’impegno di giovedì, una gara cruciale che non si può sbagliare. Allegri considera il rientro di Pulisic fondamentale per aumentare la pericolosità offensiva e sbloccare partite complicate, e da Milanello trapela un cauto ottimismo sulla sua disponibilità già per la prossima sfida.

Sul fronte dirigenziale, Igli Tare continua a monitorare con attenzione la gestione degli infortuni. Il nuovo direttore sportivo rossonero, ex dirigente della Lazio, ha posto grande attenzione alla riduzione degli stop muscolari e alla collaborazione tra staff medico e area tecnica. Il recupero tempestivo di Pulisic rappresenta un segnale positivo in questa direzione e conferma la volontà di garantire ad Allegri una rosa completa e nelle migliori condizioni possibili per affrontare i prossimi impegni.

