Convocazioni nazionali, Tavares parla della mancata conferma per la Nations League. I retroscena

Convocazioni Nazionali: Nuno Tavares commenta la decisione di Roberto Martìnez, che non l’ha voluto portare con sé in Germania

Si sta parlando ormai da qualche giorno delle convocazioni del Portogallo per la semifinale di Nations League. Tutti i calciatori che erano stati chiamati per il ritiro sono stati successivamente confermati, ad esclusione di uno: il terzino della Lazio Nuno Tavares.

Di seguito, le sue dichiarazioni a Dìario de Noticias:

MANCATA CONVOCAZIONE-«È stata una scelta arrivata in modo molto naturale, quando sono con il Portogallo sono tra i migliori giocatori al mondo e l’allenatore deve fare delle scelte; tutto era un po’ in stand-by a causa della finale di Champions League, che i portoghesi del PSG hanno vinto in modo spettacolare e quando sono arrivati, ovviamente non potevamo rimanere tutti.»