Convocati Parma per la Lazio: Gilardino non recupera Elphege e Almqvist. La lista completa

Convocati Parma per la Lazio: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Alberto Gilardino per la sfida di domani sera
Alberto Gilardino, tecnico del Parma, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Olimpico. La partita contro la Lazio, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2026-2027, si svolgerà dalle ore 20:45 di domani. Dalla lista per la sfida contro i biancocelesti restano Valenti (fuori rosa) oltre agli infortunati Nicolussi Caviglia, Almqvist ed Elphege. La lista completa:
Portieri40 Edoardo Corvi, 30 Giovanni Daffara, 22 Simone Ghidotti.
Difensori27 Sascha Britschgi, 29 Franco Carboni, 15 Enrico Delprato, 72 Dominik Drobnič, 3 Abdoulaye Ndiaye, 34 Diego Carlos Santos Silva, 37 Mariano Emir Troilo, 14 Emanuele Valeri.
Centrocampisti10 Adrian Bernabé, 8 Benjamin Cremaschi, 80 Giovanni Fabbian, 76 Simone Lontani, 16 Mandela Keita, 47 Abdou Salam Konate, 32 Christian Ordoñez, 4 Vincent Olivier Sierro.
Attaccanti25 Thomas De Martis, 7 Ousmane Diallo Thiao, 20 Matija Frigan, 9 Jose David Romero, 19 El Bilal Toure.
Ultimissime Lazio LIVE: le novità sul Flaminio e gli infortunati! La replica di Bisignani a Lotito