Convocati Olanda, la scelta finale di Koeman su Kenneth Taylor

Convocati Olanda, Ronald Koeman ha comunicato attraverso i propri siti la squadra olandese che affronterà le prossime sfide: le ultime su Taylor

A pochi giorni dall’inizio dell’ultima pausa internazionale prima del Mondiale, il selezionatore dell’Olanda, Ronald Koeman, ha reso pubblica la lista dei calciatori convocati per le amichevoli contro Norvegia ed Ecuador, che si disputeranno il 27 e il 31 marzo. Nonostante l’ottima stagione con la Lazio, Kenneth Taylor è stato escluso, segnando un’altra assenza dopo l’ultima convocazione risalente a un anno fa.

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Convocati Olanda, Taylor escluso nonostante le ottime prestazioni

Il centrocampista, che si sta distinguendo nel campionato di Serie A con la maglia della Lazio, non è stato scelto dall’ex calciatore del Barcellona per questi incontri di preparazione. Nonostante il suo ottimo rendimento, Taylor non trova spazio tra i 23 convocati. Al suo posto, Koeman ha chiamato diversi volti noti della nazionale olandese, che saranno impegnati in queste sfide in vista del grande evento mondiale. La scelta di puntare su altre soluzioni risulta comunque una sorpresa, considerando il buon momento di forma del giovane calciatore.