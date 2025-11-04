 Convocati Montenegro, la decisione di Vucinic su Marusic!
Connect with us

News

Convocati Montenegro, la decisione del ct Mirko Vucinic su Marusic! Le scelte del tecnico sui convocati per Gibilterra e Croazia

News

Umbro Lazio, ritorno nostalgico: arriva la nuova capsule dedicata al tifoso dal titolo "The 12th Man" e che celebra la storia biancoceleste

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, il retroscena su Pavlovic! Ora pilastro rossonero era un obiettivo di mercato di Tare già ai tempi dei biancocelesti!

News

Convacati Danimarca, le scelte di Riemer e la decisione su Isaksen per i match contro Bielorussia e Scozia!

News

Lazio Cagliari, Provstgaard festeggia vittoria e prestazione sui social. Il difensore manda un messaggio chiaro ai tifosi biancocelesti! Ecco quale

News

Convocati Montenegro, la decisione del ct Mirko Vucinic su Marusic! Le scelte del tecnico sui convocati per Gibilterra e Croazia

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Marusic
Marusic

Convocati Montenegro, la decisione del ct Mirko Vucinic su Marusic! Le scelte del tecnico sui convocati per Gibilterra e Croazia

Adam Marusic, terzino della Lazio, è stato convocato dal ct del Montenegro, Mirko Vucinic, per i prossimi impegni della sua Nazionale, in programma durante la sosta di novembre. Il giocatore biancoceleste farà parte della selezione che affronterà Gibilterra venerdì 14 novembre e la Croazia lunedì 17 novembre, entrambe partite cruciali per la qualificazione al prossimo Mondiale.

Questa convocazione segna il ritorno di Marusic in Nazionale dopo aver saltato le ultime due chiamate a causa di alcuni problemi fisici. Il terzino destro della Lazio ha recuperato e sarà pronto a portare la sua esperienza e le sue qualità al servizio del Montenegro in queste gare decisive.

La sua presenza rappresenta una risorsa importante per Vucinic, che potrà contare su un giocatore esperto e versatile, capace di giocare sia sulla fascia destra che sinistra, e di offrire supporto sia in fase difensiva che offensiva. La Lazio e i tifosi biancocelesti guardano con interesse al ritorno di Marusic in Nazionale, sperando che possa arrivare in buona forma per le sfide imminenti.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.