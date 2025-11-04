Convocati Montenegro, la decisione del ct Mirko Vucinic su Marusic! Le scelte del tecnico sui convocati per Gibilterra e Croazia

Adam Marusic, terzino della Lazio, è stato convocato dal ct del Montenegro, Mirko Vucinic, per i prossimi impegni della sua Nazionale, in programma durante la sosta di novembre. Il giocatore biancoceleste farà parte della selezione che affronterà Gibilterra venerdì 14 novembre e la Croazia lunedì 17 novembre, entrambe partite cruciali per la qualificazione al prossimo Mondiale.

Questa convocazione segna il ritorno di Marusic in Nazionale dopo aver saltato le ultime due chiamate a causa di alcuni problemi fisici. Il terzino destro della Lazio ha recuperato e sarà pronto a portare la sua esperienza e le sue qualità al servizio del Montenegro in queste gare decisive.

La sua presenza rappresenta una risorsa importante per Vucinic, che potrà contare su un giocatore esperto e versatile, capace di giocare sia sulla fascia destra che sinistra, e di offrire supporto sia in fase difensiva che offensiva. La Lazio e i tifosi biancocelesti guardano con interesse al ritorno di Marusic in Nazionale, sperando che possa arrivare in buona forma per le sfide imminenti.