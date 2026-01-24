Connect with us

Avversari

Convocati Lecce per la Lazio: i giocatori a disposizione del tecnico Di Francesco

Published

52 minuti ago

on

By

Di Francesco

Convocati Lecce per la Lazio: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Eusebio Di Francesco per la sfida dello stadio Via del Mare

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Via del Mare. La partita contro la Lazio, valevole per la 22a giornata del campionato di Serie A 2025-2026, si svolgerà dalle ore 20:45. La lista completa:

CONVOCATI LECCE

PORTIERI
30. Falcone
1. Früchtl
32. Samooja

DIFENSORI
25. Gallo
18. Jean
21. Kouassi
  3. Ndaba
13. Pérez
  5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga

CENTROCAMPISTI
29. Coulibaly
8. Fofana
16. Gandelman
77. Kaba
93. Maleh
79. Ngom
20. Ramadani
   6. Sala

ATTACCANTI
19. Banda
99. Cheddira
7. Morente
11. N’Dri
50. Pierotti
23. Sottil
  9. Štulić

