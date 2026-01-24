Avversari
Convocati Lecce per la Lazio: i giocatori a disposizione del tecnico Di Francesco
Convocati Lecce per la Lazio: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Eusebio Di Francesco per la sfida dello stadio Via del Mare
Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Via del Mare. La partita contro la Lazio, valevole per la 22a giornata del campionato di Serie A 2025-2026, si svolgerà dalle ore 20:45. La lista completa:
CONVOCATI LECCE
PORTIERI
30. Falcone
1. Früchtl
32. Samooja
DIFENSORI
25. Gallo
18. Jean
21. Kouassi
3. Ndaba
13. Pérez
5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga
CENTROCAMPISTI
29. Coulibaly
8. Fofana
16. Gandelman
77. Kaba
93. Maleh
79. Ngom
20. Ramadani
6. Sala
ATTACCANTI
19. Banda
99. Cheddira
7. Morente
11. N’Dri
50. Pierotti
23. Sottil
9. Štulić
LEGGI ANCHE: Gaspar Lazio, il retroscena sul difensore: ecco il punto della situazione
News
Convocati Lecce per la Lazio: i giocatori a disposizione del tecnico Di Francesco
Convocati Lecce per la Lazio: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Eusebio Di Francesco per la sfida dello...
Dele-Bashiru cerca spazio e l’Inghilterra lo tenta: ecco cosa filtra
Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano della Lazio, sembra propenso verso il chiedere la cessione già in questa sessione di calciomercato Tra...
Romagnoli Al Sadd, il difensore giocherà a Lecce: poi sarà addio. La situazione
Romagnoli Al Sadd, il difensore giocherà questa sera allo stadio “Via del Mare” contro il Lecce: poi volerà in Qatar....