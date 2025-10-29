Convocati Lazio, Maurizio Sarri sorprende tutti! Le scelte in vista della gara con il Pisa - Lazio News 24

Convocati Lazio, ecco le scelte di Maurizio Sarri in vista della gara contro il Pisa. La situazione

Tutto è pronto per la prossima sfida di Serie A che vedrà la Lazio di Maurizio Sarri impegnata in trasferta contro il Pisa, giovedì 30 ottobre alle ore 20:45. Il tecnico biancoceleste ha diramato la lista ufficiale dei Convocati Lazio, definendo i giocatori che prenderanno parte alla delicata trasferta toscana.

La gara rappresenta un appuntamento importante per testare la condizione della squadra e la profondità dell’organico, con Sarri che ha deciso di puntare su un gruppo equilibrato, alternando esperienza e giovani pronti a mettersi in mostra.

Ecco l’elenco completo dei Convocati Lazio:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel.

Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli.

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Vecino.

Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.

Nella lista dei Convocati Lazio, spiccano le conferme dei titolari più esperti come Provedel, Romagnoli e Cataldi, ma anche la presenza di giovani elementi desiderosi di guadagnare spazio e fiducia. In difesa, Sarri ritrova la solidità di Romagnoli e la spinta sulle fasce di Lazzari e Pellegrini, chiamati a fornire qualità sia in fase offensiva che difensiva.

A centrocampo, i Convocati Lazio offrono una combinazione interessante di dinamismo e tecnica: Guendouzi e Vecino rappresentano due pedine fondamentali per il controllo del gioco, mentre Basic e Belahyane possono essere armi utili a partita in corso, capaci di dare freschezza e ritmo.

In attacco, Sarri punta sulla varietà di opzioni offerte dai Convocati Lazio. La presenza di Pedro e Zaccagni garantisce esperienza e fantasia sulle corsie, mentre Isaksen e Noslin sono pronti a sfruttare la loro velocità negli spazi. Dia, infine, dovrebbe essere il riferimento centrale, con l’obiettivo di dare continuità alla manovra offensiva e finalizzare le occasioni create.

L’elenco dei Convocati Lazio dimostra la volontà del tecnico di mantenere alta la concentrazione e di affrontare la trasferta di Pisa con determinazione. La squadra biancoceleste sa che un risultato positivo sarebbe importante per consolidare la posizione in classifica e dare fiducia al gruppo in vista dei prossimi impegni.

In sintesi, i Convocati Lazio per Pisa rappresentano un mix di equilibrio, qualità e spirito competitivo: elementi essenziali per affrontare con ambizione un appuntamento che può pesare sul cammino della squadra in campionato.

