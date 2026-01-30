Connect with us

News

Convocati Lazio, le scelte di Sarri contro il Genoa: la decisione su Romagnoli

Published

2 ore ago

on

By

Image Photo926680
Cm Verona 11/01/2026 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Convocati Lazio, è stata resa nota la lista dei convocati per la sfida casalinga contro il Genoa in programma stasera

La Lazio ha diramato su X la lista dei giocatori convocati per la gara casalinga contro il Genoa, in programma stasera allo stadio Olimpico alle 20.45 e valida per la 23a giornata di Serie A. Di seguito le scelte del tecnico biancoleste Maurizio Sarri:

 

LEGGI ANCHE: Romagnoli chiede la cessione: la Lazio affronta una nuova sfida nel mercato di gennaio

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×