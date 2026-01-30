News
Convocati Lazio, le scelte di Sarri contro il Genoa: la decisione su Romagnoli
Convocati Lazio, è stata resa nota la lista dei convocati per la sfida casalinga contro il Genoa in programma stasera
La Lazio ha diramato su X la lista dei giocatori convocati per la gara casalinga contro il Genoa, in programma stasera allo stadio Olimpico alle 20.45 e valida per la 23a giornata di Serie A. Di seguito le scelte del tecnico biancoleste Maurizio Sarri:
📋 I nostri convocati per #LazioGenoa#AvantiLazio pic.twitter.com/sOZjPCfxKd
— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 30, 2026
