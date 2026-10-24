Convocati Lazio: non recuperano Marusic e Rovella. C’è Cancellieri

Convocati Lazio per il Parma: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Gennaro Gattuso per la sfida odierna contro i ducali

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Olimpico di Roma. La partita contro il Parma di Alberto Gilardino, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2026-2027, si svolgerà dalle ore 20:45 odierne. Saltano la sfida Adam Marusic e Nicolò Rovella, preservati nonostante il loro recupero sia a buon punto. Albert Gudmundsson è il più lontano dal rientro e al pari dei due compagni non ci sarà per la gara di oggi contro i ducali. La lista completa:

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;

Difensori: F. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Šutalo, Tavares;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.

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