Convocati Lazio, molte novità intorno a Maurizio Sarri. Quella scelta ha lasciato pochi dubbi! - Lazio News 24

Convocati Lazio. Sarri ufficializza la lista per la sfida contro il Bologna: tutte le scelte ruolo per ruolo

I Convocati Lazio per la sfida contro il Bologna sono stati ufficializzati da Maurizio Sarri in vista del match in programma domenica 7 dicembre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico. Una partita importante per il percorso dei biancocelesti, che cercano continuità dopo le ultime prestazioni positive e vogliono consolidare la loro risalita in classifica. L’elenco diramato dal tecnico toscano offre diverse indicazioni sullo stato della squadra e sulle rotazioni pensate per questa delicata sfida.

Tra i portieri non ci sono sorprese: Sarri conferma la presenza di Provedel, Mandas e Furlanetto. Il ritorno di Provedel tra i pali rappresenta una certezza per la Lazio, mentre Mandas rimane una valida alternativa grazie alle buone prove fornite nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa.

Nel reparto difensivo, i Convocati Lazio includono Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard e Romagnoli. La linea arretrata offre così a Sarri una buona varietà di soluzioni sia sugli esterni sia al centro. Particolare attenzione sarà rivolta a Nuno Tavares, in crescita nelle ultime settimane, e a Gila, protagonista di un rendimento sempre più solido.

A centrocampo il tecnico potrà contare su Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi e Vecino. Il rientro di Cataldi tra i disponibili rappresenta un segnale incoraggiante, mentre Guendouzi e Vecino dovrebbero guidare il reparto garantendo equilibrio e dinamismo. La presenza dei giovani Belahyane e Dele-Bashiru offre ulteriore freschezza e opzioni per eventuali cambi a gara in corso.

In attacco, tra i Convocati Lazio spiccano nomi importanti come Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro e Zaccagni, oltre a Cancellieri. La concorrenza nel reparto offensivo resta alta, con Sarri chiamato a scegliere il profilo più adatto per guidare il tridente. Castellanos e Dia si giocano una maglia da titolare al centro dell’attacco, mentre Zaccagni e Isaksen sembrano favoriti per presidiare le corsie esterne.

Con questo gruppo la Lazio si prepara a una gara che potrebbe pesare molto sul prosieguo della stagione. I Convocati Lazio delineano una squadra completa, determinata e pronta a lottare per un risultato importante.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO