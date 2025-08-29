Convocati Lazio, Marusic e la decisione del Montenegro nei suoi confronti - Lazio News 24

Convocati Lazio: Adam Marusic chiamato dal Montenegro per i prossimi impegni internazionali

Tra i convocati della Lazio impegnati con le rispettive Nazionali, spicca anche il nome di Adam Marusic, inserito nella lista dei giocatori selezionati dal CT del Montenegro, Robert Prosinečki, per i prossimi appuntamenti della selezione balcanica.

La convocazione di Marusic rappresenta un ulteriore riconoscimento per il difensore biancoceleste, ormai punto fermo sia nella formazione capitolina che nella sua Nazionale. Il laterale della Lazio avrà un ruolo centrale nelle sfide che attendono il Montenegro nei prossimi giorni.

Marusic tra i convocati del Montenegro

Nella lista ufficiale diramata dal CT Prosinečki, troviamo una rosa formata da calciatori che militano in diversi campionati europei e internazionali. In particolare, tra i convocati del Montenegro spiccano nomi di rilievo come Stefan Savić (Trabzonspor), Stevan Jovetić (Omonia Nicosia), Nikola Krstović (Atalanta), e appunto Adam Marusic della Lazio.

Il difensore biancoceleste porterà esperienza e duttilità sulla fascia, doti che lo hanno reso uno dei giocatori più affidabili della Lazio negli ultimi anni. La sua presenza tra i convocati Lazio è un segnale importante anche per il club capitolino, che vedrà rappresentati i propri colori in ambito internazionale.

Tutti i convocati del Montenegro

Ecco l’elenco completo dei calciatori convocati dal CT del Montenegro:

Portieri: Danijel Petković (Liepaja), Igor Nikić (Mirandes), Balša Popović (OFK Beograd)

Difensori: Stefan Savić (Trabzon), Adam Marusic (Lazio), Risto Radunović (FCSB), Igor Vujačić (Rubin), Marko Vukčević (Tobol), Andrija Vukčević (Preston), Nikola Šipčić (Asteras), Slobodan Rubežić (Novi Pazar)

Centrocampisti: Marko Janković, Marko Bakić, Driton Camaj, Stefan Lončar, Edvin Kuč, Miloš Brnović, Milan Vukotić, Vasilije Adžić (Juventus), Andrija Bulatović (Lens)

Attaccanti: Stevan Jovetić, Stefan Mugoša, Milutin Osmajić, Nikola Krstović (Atalanta), Andrija Radulović, Dušan Vuković

Convocati Lazio: non solo Marusic

Con la convocazione di Marusic, sale il numero dei convocati della Lazio per le Nazionali in questa finestra internazionale. Un chiaro segnale del valore tecnico della rosa biancoceleste e dell’importanza dei suoi elementi anche in ottica internazionale.