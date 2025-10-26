Convocati Lazio, la lista di Maurizio Sarri in vista della gara contro la Juve

Convocati Lazio: la lista ufficiale di Maurizio Sarri per la sfida contro la Juventus. La situazione

Maurizio Sarri ha diramato la lista ufficiale dei convocati Lazio in vista del big match di questa sera contro la Juventus, in programma alle 20:45 all’Olimpico. Una gara che si preannuncia cruciale per il cammino dei biancocelesti, chiamati a dare continuità ai recenti progressi e a misurarsi contro una delle squadre più in forma del campionato.

Convocati Lazio: le scelte di Sarri reparto per reparto

Il tecnico toscano ha confermato gran parte del gruppo che ha preso parte alle ultime uscite stagionali, con qualche novità e qualche esclusione forzata per motivi fisici. Tra i convocati della Lazio figurano tre portieri: Provedel, ormai punto fermo tra i pali, Mandas e il giovane Furlanetto, che continua a guadagnare esperienza in prima squadra.

In difesa, Sarri potrà contare su una buona profondità di uomini. I difensori convocati sono Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Provstgaard e Romagnoli. Confermato il ritorno di Romagnoli dal primo minuto, mentre Lazzari e Marusic offriranno le consuete opzioni sulle corsie laterali, fondamentali per garantire spinta e copertura contro le offensive juventine.

A centrocampo, i convocati Lazio includono Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi e Vecino. Si tratta di un reparto equilibrato, dove Sarri potrà scegliere tra giocatori di quantità e qualità. Guendouzi, in particolare, sarà una pedina chiave per dare ritmo e dinamismo, mentre Cataldi rappresenta l’alternativa più naturale in regia.

Convocati Lazio: reparto offensivo e possibili sorprese

Nel reparto offensivo, i convocati della Lazio sono Dia, Isaksen, Noslin, Pedro e Zaccagni. Ancora assente Immobile, la responsabilità di guidare l’attacco ricadrà probabilmente su Dia, con Pedro e Zaccagni pronti a supportarlo dalle fasce. Occhi puntati su Noslin, che potrebbe entrare a gara in corso per sfruttare la sua velocità negli spazi.

Lazio-Juventus: la sfida della verità per Sarri

La pubblicazione dei convocati Lazio conferma la volontà di Sarri di puntare su un gruppo compatto e motivato. Contro la Juventus serviranno concentrazione, equilibrio e intensità per evitare le disattenzioni che hanno compromesso alcuni risultati nelle ultime settimane.

I tifosi biancocelesti attendono con ansia il fischio d’inizio: la lista dei convocati Lazio è pronta, ora tocca al campo dare le risposte che Sarri e tutto l’ambiente laziale aspettano.

