 Convocati Lazio, le scelte di Maurizio Sarri per il Cagliari
Connect with us

News

Convocati Lazio, le scelte di Maurizio Sarri per il match dell'Olimpico contro il Cagliari: c'è un grande ritorno in difesa, out Rovella e Castellanos. La lista completa

News

Lazio Cagliari, dove vederla? Streaming LIVE e diretta tv della decima giornata di campionato dei biancocelesti. Tutti i dettagli

News

Lazio Cagliari, i precedenti sorridono ai biancocelesti! Ecco i numeri sulla sfida di Serie A che si giocherà domani sera

News

Convocati Cagliari per la sfida contro la Lazio: le scelte di Pisacane per la partita contro i biancocelesti di Sarri

News

Espulsione Baroni, che tegola per il Torino! Nella sfida contro il Pisa cartellino rosso per proteste all'ex Lazio: salterà il derby

News

Convocati Lazio, le scelte di Maurizio Sarri per il match dell’Olimpico contro il Cagliari: c’è un grande ritorno in difesa, out Rovella e Castellanos. La lista completa

Lazio news 24

Published

31 minuti ago

on

By

Sarri
As Roma 03/05/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Sassuolo / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Convocati Lazio, le scelte di Maurizio Sarri per la decima giornata che vedrà i biancocelesti ospitare il Cagliari: la lista complete

domani sera contro il Cagliari, valida per la decima giornata di Serie A e in programma all’Olimpico alle 20:45. Dopo il pareggio esterno contro il Pisa, i biancocelesti vogliono tornare alla vittoria sfruttando il fattore campo.

Tra le novità principali c’è il ritorno di Elseid Hysaj, assente nel turno infrasettimanale per una lieve tendinopatia al ginocchio destro. Ancora fuori invece Nuno Tavares, Nicolò Rovella, Matías Castellanos e Matteo Cancellieri, tutti alle prese con problemi fisici. Confermati i giovani Furlanetto, Belahyane e Provstgaard, ormai presenza costante tra i convocati del tecnico toscano.

I convocati della Lazio per Lazio-Cagliari

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel; 

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli; 

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Vecino; 

Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni

Una rosa corta, ma competitiva, con Sarri che potrebbe confermare gran parte dell’undici visto nelle ultime gare. In attacco si va verso la conferma del tridente Isaksen-Dia-Zaccagni, con Pedro e Noslin pronti a subentrare nella ripresa. A centrocampo ballottaggio aperto tra Vecino e Basic, mentre in difesa Lazzari insidia Pellegrini per un posto dal primo minuto.

La Lazio è chiamata a reagire dopo il passo falso di Pisa: contro il Cagliari, serviranno concretezza e ritmo per tornare ai tre punti e riaccendere l’entusiasmo dell’Olimpico.

Related Topics:

News

DAZN DAZN
News32 secondi ago

Lazio Cagliari, dove vederla? Streaming LIVE e diretta tv della decima giornata di campionato dei biancocelesti. Tutti i dettagli

Lazio Cagliari, dove vederla: streaming LIVE e diretta tv della sfida dell’Olimpico valida per la 10ª giornata di Serie A...
Sarri
As Roma 03/05/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Sassuolo / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri
Sarri
As Roma 03/05/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Sassuolo / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri
News31 minuti ago

Convocati Lazio, le scelte di Maurizio Sarri per il match dell’Olimpico contro il Cagliari: c’è un grande ritorno in difesa, out Rovella e Castellanos. La lista completa

Convocati Lazio, le scelte di Maurizio Sarri per la decima giornata che vedrà i biancocelesti ospitare il Cagliari: la lista...
Gila Gila
News1 ora ago

Lazio Cagliari, i precedenti sorridono ai biancocelesti! Ecco i numeri sulla sfida di Serie A che si giocherà domani sera

Precedenti Lazio Cagliari: il bilancio delle sfide disputate tra biancocelesti e rossoblù. I numeri raccontano l’andamento… La storia calcistica tra...

video

marchisio marchisio
Hanno Detto1 settimana ago

Lazio Juve, Marchisio analizza: «Serie A? Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Tudor? Bisogna dargli fiducia» – VIDEO

Marchisio si è raccontato a Torino in occasione dell’evento Rigenerate Care, condividendo pensieri e riflessioni da ex centrocampista bianconero Claudio...

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.