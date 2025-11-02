Convocati Lazio, le scelte di Maurizio Sarri per il match dell’Olimpico contro il Cagliari: c’è un grande ritorno in difesa, out Rovella e Castellanos. La lista completa

Convocati Lazio, le scelte di Maurizio Sarri per la decima giornata che vedrà i biancocelesti ospitare il Cagliari: la lista complete

domani sera contro il Cagliari, valida per la decima giornata di Serie A e in programma all’Olimpico alle 20:45. Dopo il pareggio esterno contro il Pisa, i biancocelesti vogliono tornare alla vittoria sfruttando il fattore campo.

Tra le novità principali c’è il ritorno di Elseid Hysaj, assente nel turno infrasettimanale per una lieve tendinopatia al ginocchio destro. Ancora fuori invece Nuno Tavares, Nicolò Rovella, Matías Castellanos e Matteo Cancellieri, tutti alle prese con problemi fisici. Confermati i giovani Furlanetto, Belahyane e Provstgaard, ormai presenza costante tra i convocati del tecnico toscano.

I convocati della Lazio per Lazio-Cagliari

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Vecino;

Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni

Una rosa corta, ma competitiva, con Sarri che potrebbe confermare gran parte dell’undici visto nelle ultime gare. In attacco si va verso la conferma del tridente Isaksen-Dia-Zaccagni, con Pedro e Noslin pronti a subentrare nella ripresa. A centrocampo ballottaggio aperto tra Vecino e Basic, mentre in difesa Lazzari insidia Pellegrini per un posto dal primo minuto.

La Lazio è chiamata a reagire dopo il passo falso di Pisa: contro il Cagliari, serviranno concretezza e ritmo per tornare ai tre punti e riaccendere l’entusiasmo dell’Olimpico.