Convocati Italia, Gattuso chiama un giocatore della Lazio. Ecco la situazione attuale in casa azzurra - Lazio News 24

Convocati Italia: Gattuso chiama 27 azzurri per Moldavia e Norvegia. Zaccagni unico rappresentante della Lazio nella lista del ct per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Gennaro Gattuso ha reso ufficiale la lista dei convocati Italia per le ultime due gare di qualificazione ai Mondiali 2026, che vedranno gli Azzurri affrontare Moldavia e Norvegia. Il commissario tecnico ha scelto ventisette giocatori, mixando esperienza, qualità e giovani promesse per chiudere al meglio il girone e mettere al sicuro il pass per la rassegna iridata.

Tra i nomi spicca quello di Mattia Zaccagni, unico calciatore della Lazio inserito nell’elenco dei convocati. L’esterno biancoceleste, protagonista in campionato con la squadra di Maurizio Sarri, torna in Nazionale dopo alcune ottime prestazioni in Serie A, confermandosi una pedina preziosa per il nuovo corso guidato da Gattuso.

Il ct ha deciso di puntare su un gruppo consolidato, con alcune conferme e un paio di ritorni interessanti. In porta, presenti Donnarumma, Caprile, Carnesecchi e Vicario, a testimonianza dell’abbondanza di talento nel ruolo. In difesa Gattuso potrà contare su elementi di spessore come Bastoni, Calafiori, Mancini, Buongiorno, Di Lorenzo e Dimarco, insieme a giovani emergenti come Bellanova, Cambiaso e Gabbia.

A centrocampo, confermatissimo il blocco titolare composto da Barella, Tonali, Cristante, Frattesi, Ricci e Locatelli: un reparto solido e tecnico, capace di garantire equilibrio e costruzione di gioco.

In attacco, Gattuso punta su un reparto ricco di alternative. Oltre a Zaccagni della Lazio, figurano Scamacca, Retegui, Raspadori, Kean, Politano, Orsolini e il giovane Francesco Pio Esposito, chiamato a confermare il proprio talento in maglia azzurra.

La Lazio avrà dunque un solo rappresentante tra i convocati Italia, ma la presenza di Zaccagni assume un valore simbolico importante: testimonia il riconoscimento del lavoro svolto dal club biancoceleste e del rendimento costante del suo capitano. L’obiettivo dell’esterno sarà quello di ritagliarsi spazio e confermare il proprio ruolo anche in vista dei futuri impegni della Nazionale.

Con questa lista di convocati, Gattuso punta a chiudere con due vittorie e consolidare l’identità tattica dell’Italia. Per il ct e i suoi uomini, la doppia sfida contro Moldavia e Norvegia rappresenta non solo un passaggio decisivo verso i Mondiali 2026, ma anche un banco di prova per valutare le nuove gerarchie del gruppo azzurro.

