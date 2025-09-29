Genoa Lazio, le scelte di Vieira sorprendono tutti. La situazione attuale - Lazio News 24

Convocati Genoa Lazio: le scelte di Vieira per la sfida di Marassi. La situazione

Tutto pronto per la sfida tra Genoa e Lazio, valida per la 5ª giornata di Serie A. I riflettori sono puntati non solo sull’andamento delle due squadre, ma anche sulle decisioni prese dai rispettivi allenatori in merito ai giocatori convocati. In particolare, grande attenzione sui convocati Genoa Lazio, con il tecnico rossoblù Patrick Vieira che ha scelto i 26 giocatori a disposizione per il match.

Tra i convocati del Genoa, spiccano i nomi di Maxwell Cornet e Leo Ostigard, entrambi pienamente recuperati e pronti a dare il loro contributo. L’ivoriano, arrivato in estate con molte aspettative, potrebbe trovare spazio già nel corso della gara, mentre Ostigard rappresenta un’opzione solida per il reparto difensivo.

Assenze importanti, invece, quelle di Jean Onana e Junior Messias, entrambi rimasti fuori dall’elenco per motivi fisici. Le loro condizioni non sono ancora ottimali e Vieira ha preferito non rischiarli. Questo lascia spazio a scelte più giovani e forse meno esperte, ma motivate e pronte a cogliere l’occasione.

Ecco l’elenco completo dei convocati Genoa Lazio diramato dal club ligure:

Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva.

Difensori: Fini, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Otoa, Sabelli, Vasquez.

Centrocampisti: Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Stanciu, Thorsby.

Attaccanti: Carboni, Colombo, Cornet, Cuenca, Ekhator, Ekuban, Gronbaek, Venturino, Vitinha.

La lista evidenzia la volontà di Vieira di mantenere un equilibrio tra esperienza e gioventù, con diversi nomi interessanti pronti a subentrare a gara in corso. La sfida contro la Lazio rappresenta un test importante per il Genoa, chiamato a dimostrare solidità davanti al proprio pubblico.

Dall’altra parte, la Lazio arriva a Marassi con diverse situazioni da gestire, tra infortuni e scelte tecniche. La gara promette intensità e potrebbe dire molto sull’andamento delle due formazioni in questa prima parte di stagione.

Il tema dei convocati Genoa Lazio resta quindi centrale nell’avvicinamento al match, con le scelte di Vieira che potrebbero rivelarsi decisive per l’esito finale della partita.