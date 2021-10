Convocati Fiorentina per la Lazio: assenti Dragowski e Nico Gonzalez

Convocati Fiorentina per la Lazio: ecco l’elenco dei chiamati da mister Italiano per la sfida dell’Olimpico

A poco più di 24 ore dal match dell’Olimpico tra Lazio e Fiorentina, mister Italiano ha diramato la lista dei suoi convocati dove non figura l’escluso dell’ultimo momento: Nico Gonzalez. Il ragazzo è infatti risultato positivo in queste ultime ore, assente anche Dragowsi per infortunio. Di seguito, l’elenco completo:

I CONVOCATI

1) AMRABAT Sofyan

2) BENASSI Marco

3) BIANCO Alessandro

4) BIRAGHI Cristiano

5) BONAVENTURA Giacomo

6) CALLEJÓN BUENO Josè Maria

7) CASTROVILLI Gaetano

8) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio

9) DUNCAN Joseph Alfred

10) FOGLI Gabriele (P)

11) KOKORIN Aleksandr

12) MALEH Youssef

13) MARTINEZ QUARTA Lucas

14) MILENKOVIC Nikola

15) NASTASIĆ Matija

16) ODRIOZOLA ARZALLUS Álvaro

17) ROSATI Antonio (P)

18) SAPONARA Riccardo

19) SOTTIL Riccardo

20) TERRACCIANO Pietro (P)

21) TERZIC Aleksa

22) TORREIRA DI PASCUA Lucas Sebastian

23) TOCI Eljon

24) VENUTI Lorenzo

25) VLAHOVIC Dusan