Convocati Bologna per la Lazio: le scelte diramate da Italiano. La lista

Convocati Bologna per la Lazio: sono state rese note le scelte effettuate dal tecnico Vincenzo Italiano. La lista nel dettaglio

L’attesa sta per giungere al termine! Nella giornata odierna andrà in scena il magnifico match tra il Bologna e la Lazio valido per i quarti di finale di Coppa Italia! Alle ore 21 riflettori puntati sullo Stadio Renato Dall’Ara. Si preannuncia un’atmosfera pazzesca tipica di questa splendida competizione. Intanto, sono state svelate le scelte stilate da Vincenzo Italiano in merito ai convocati. Ve le riportiamo di seguito:

«Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, Helland, Lucumi, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Torbjorn Heggem non è disponibile a causa di un affaticamento del quadricipite sinistro».

