 Convacati Danimarca, la decisione su Isaksen di Reimer
Connect with us

News

Convacati Danimarca, le scelte di Riemer e la decisione su Isaksen per i match contro Bielorussia e Scozia!

News

Umbro Lazio, ritorno nostalgico: arriva la nuova capsule dedicata al tifoso dal titolo "The 12th Man" e che celebra la storia biancoceleste

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, il retroscena su Pavlovic! Ora pilastro rossonero era un obiettivo di mercato di Tare già ai tempi dei biancocelesti!

News

Convocati Montenegro, la decisione del ct Mirko Vucinic su Marusic! Le scelte del tecnico sui convocati per Gibilterra e Croazia

News

Lazio Cagliari, Provstgaard festeggia vittoria e prestazione sui social. Il difensore manda un messaggio chiaro ai tifosi biancocelesti! Ecco quale

News

Convacati Danimarca, le scelte di Riemer e la decisione su Isaksen per i match contro Bielorussia e Scozia!

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Isaksen
Isaksen

Convacati Danimarca, le scelte di Riemer e la decisione sul laziale Isaksen per i match contro Bielorussia e Scozia!

Il commissario tecnico della Danimarca, Brian Riemer, ha diramato la lista dei convocati per le prossime due importanti sfide contro Bielorussia e Scozia, valide per le qualificazioni a Euro 2024. Tra i nomi scelti, c’è anche quello di Gustav Isaksen, l’esterno d’attacco biancoceleste che sta vivendo un ottimo momento di forma con la Lazio.

Il giovane danese, classe 2002, ha guadagnato spazio sempre più centrale nella squadra di Maurizio Sarri, diventando una delle opzioni preferite per l’attacco biancoceleste. La sua convocazione rappresenta il riconoscimento della sua crescita, sia a livello di club che in nazionale.

Isaksen sta ritrovando la forma ideale e si sta affermando come uno degli elementi più interessanti della Lazio, grazie alla sua velocità, tecnica e capacità di creare pericoli sulle fasce. La sua progressiva maturazione è stata evidente nelle ultime settimane, e ora ha l’opportunità di dimostrare il suo valore anche con la maglia della Danimarca.

Questa convocazione rappresenta un altro passo importante nella sua carriera e nella sua integrazione in una squadra che ha bisogno di trovare continuità in vista delle sfide cruciali di qualificazione.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.