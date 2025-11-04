Convacati Danimarca, le scelte di Riemer e la decisione su Isaksen per i match contro Bielorussia e Scozia!

Convacati Danimarca, le scelte di Riemer e la decisione sul laziale Isaksen per i match contro Bielorussia e Scozia!

Il commissario tecnico della Danimarca, Brian Riemer, ha diramato la lista dei convocati per le prossime due importanti sfide contro Bielorussia e Scozia, valide per le qualificazioni a Euro 2024. Tra i nomi scelti, c’è anche quello di Gustav Isaksen, l’esterno d’attacco biancoceleste che sta vivendo un ottimo momento di forma con la Lazio.

Il giovane danese, classe 2002, ha guadagnato spazio sempre più centrale nella squadra di Maurizio Sarri, diventando una delle opzioni preferite per l’attacco biancoceleste. La sua convocazione rappresenta il riconoscimento della sua crescita, sia a livello di club che in nazionale.

Isaksen sta ritrovando la forma ideale e si sta affermando come uno degli elementi più interessanti della Lazio, grazie alla sua velocità, tecnica e capacità di creare pericoli sulle fasce. La sua progressiva maturazione è stata evidente nelle ultime settimane, e ora ha l’opportunità di dimostrare il suo valore anche con la maglia della Danimarca.

Questa convocazione rappresenta un altro passo importante nella sua carriera e nella sua integrazione in una squadra che ha bisogno di trovare continuità in vista delle sfide cruciali di qualificazione.