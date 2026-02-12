Conferenza stampa Italiano: «I rigori sono così: non ho visto paura negli occhi dei miei calciatori. Su Orsolini…»

Conferenza stampa Italiano: il tecnico del Bologna è intervenuto in seguito alla sconfitta conseguita con la Lazio. Le dichiarazioni

Il Bologna è andato incontro a una sconfitta ai rigori con la Lazio questa sera al Renato Dall’Ara nella gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia! In seguito, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico Vincenzo Italiano. Vi riportiamo le dichiarazioni riprese da TMW:

GIUDIZIO GARA – «Buonissima partita iniziale, nella quale abbiamo fatto vedere di tenerci. Abbiamo creato con veemenza e concesso nulla. Nell’unica sbavatura siamo stati puniti, anche se potevamo metterci una pezza perché eravamo in tre. I rigori sono sempre pericolosi, abbiamo fatto di tutto per non arrivarci. Usciamo dopo un’ottima partita ed una prestazione in crescita rispetto alle ultime partite. Ora ci rimboccheremo le maniche per tornare a far risultati in campionato ed Europa League».

STAGIONE LUNGA – «Ormai siamo abituati, domani penseremo subito al Torino. Dimenticare, archiviare e pensare alla prossima partita. Avevamo voglia di far vedere alla gente quanto benissimo a questa partita, ma i rigori sono così. Non ho visto paura negli occhi dei miei calciatori, ma purtroppo sbaglia solo chi calcia».

ORSOLINI – «Per me l’unica cosa rispetto al passato è che non sta mai trovando la giocata decisiva dalla sua mattonella che lo scorso anno ci ha regalato tante soddisfazioni. Non sta trovando velenosità con il suo mancino, ma dobbiamo metterlo nelle condizioni di non abbattersi e metterlo in carreggiata. Io sono convinto che ritroverà concretezza, ma se continuiamo a mostrare segnali di crescita potremmo mettere in condizione Orsolini, Bernardeschi e anche Rowe, che oggi non poteva essere della partita perché ha speso moltissimo domenica con il Parma ed era cotto».

LEGGI ANCHE: Lazio, Lotito ha fatto una promessa alla squadra in caso di vittoria della Coppa Italia: i dettagli