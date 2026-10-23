Conferenza stampa Gilardino: «Felice per Gattuso, merita il meglio. Ho fiducia nei miei, domani conterà la disciplina»

Conferenza stampa Gilardino: l’allenatore del Parma interviene alla vigilia della partita contro la Lazio

Gilardino, tecnico del Parma, interviene in conferenza stampa alla vigilia del match dell’8° giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole:

LA CONFERENZA STAMPA DI GILARDINO

GATTUSO – «Sappiamo che squadra andiamo ad affrontare, stanno attraversando un periodo di

positiva e gli faccio i complimenti, soprattutto a Gattuso, se lo merita dopo un periodo di difficoltà. Credo abbia sofferto molto e sono felice per lui. Noi abbiamo avuto modo di parlare e capire, di osservare. Sicuramente i primi venticinque minuti li abbiamo analizzati, oltre all’aspetto psicologico alcune imprecisioni ci sono state. Domani contera la disciplina e l’attitudine iniziali. Ho grande fiducia nella squadra. Ci aspetta una partita ardua».

DUBBI – «Sono tutti disponibili, a parte Almqvist, Nicolussi ed Elphege. Ho diversi dubbi, in ogni ruolo

c’è concorrenza, anche nel portiere. È importante per tutti per mantenere alto il livello di concentrazione. Sappiamo che il cambiamento non e immediato: da quando sono arrivato abbiamo cambiato qualcosa, sia nel lavoro fisico sia nell’aspetto tecnico-tattico, stiamo cercando di fare cose diverse. L’anno scorso erano abituati a lavorare in un certo modo, con giocatori dalle caratteristiche diverse. La mia rosa e valida, con giocatori forti ma ci vuole tempo in campo, nei video, nelle riunioni».

CONFRONTO – «lo nella mia testa ho la partita di domani sera. Meglio giocare ogni tre o quattro giorni, soprattutto dopo risultati così netti. Abbiamo analizzato in maniera lucida e attenta, ci si

sofferma e si discute dei vari aspetti, sia quello tecnico sia quello mentale. Ribadisco che c’e

stato un confronto onesto ed è stato importante per tutti».

CAMBIAMENTO – «Quando mi riferivo al cambiamento nelle caratteristiche dei giocatori e proprio questo. Serve cercare di mettere nelle condizioni migliori i giocatori che ho: alzare il baricentro, portare di più il pallone, il cambiamento nel gioco totale… Mi riferivo proprio alle caratteristiche dei

giocatori che ho: Frigan, Romero, Lontani, Elphege sono giocatori di movimento, non abbiamo un punto di riferimento. Sto cercando di trovare soluzioni per andare incontro alle caratteristiche dei miei giocatori».

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