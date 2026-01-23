Conferenza stampa Di Francesco: «La Lazio ha una rosa per arrivare tra le prime sei. Su Berisha e Cheddira…»

Conferenza stampa Di Francesco: l’allenatore del Lecce interviene in vista della partita contro la Lazio di Maurizio Sarri. Le sue parole

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, interviene in conferenza stampa alla vigilia della partita della 22a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole:

CONFERENZA STAMPA DI FRANCESCO

BERISHA – «Non so quando rientrerà precisamente Berisha, è un infortunio che può anticipare o ritardare e noi dobbiamo recuperarlo con equilibrio, può metterci due o tre settimane, non lo so. Per il resto i ragazzi si sentono bene, non ho nulla da rimproverargli sotto il profilo dell’impegno».

CHEDDIRA – «L’ho trovato volitivo, voglioso di affrontare quest’avventura al meglio. Ci darà una grossa mano, lo conosco bene. Mi premeva soprattutto constatare la sua voglia e quando ci siamo sentiti mi ha detto subito “che bello”».

FASE OFFENSIVA – «Quando hai squadre davanti come Inter e Milan devi sfruttare le poche occasioni che hai. Non ne abbiamo avute tante ma dovevamo essere più bravi nell’ultimo passaggio. Col Parma fu diverso, abbiamo creato tanto e dobbiamo ripartire da lì. A questa squadra gli si può rimproverare l’errore ma non certo l’impegno e l’atteggiamento c’è sempre stato, ce l’ha nel dna».

LAZIO – «Credo che l’errore più grande che possiamo fare è guardare gli altri. Io devo preparare al meglio i miei, siamo nella lotta salvezza e dobbiamo preoccuparci dei nostri problemi per migliorare le nostre carenze. Ci sono state carenze, il calcio è basato sui risultati ma partiamo da basi e prestazioni, in particolare i 60 minuti con il Parma. La Lazio, al di là del mercato, ha una rosa costruita per arrivare tra le prime sei».

