Compleanno Cataldi, l’emozionante video di auguri della Lazio – VIDEO

Giorno speciale per Danilo Cataldi, che oggi compie 27 anni: ecco il video di auguri della Lazio per il centrocampista

Quella che sta per iniziare può essere senza alcun dubbio una stagione molto importante per Danilo Cataldi. Sarri sembra avergli cucito addosso il ruolo di vice Luis Alberto. Oggi però per lui però è un giorno speciale, visto che compie 27 anni.

A fargli gli auguri per il suo compleanno è stata la stessa Lazio, con un video apparso sui propri canali social. Un video a dir poco emozionante e che ripercorre tutti i momenti più belli vissuti dal centrocampista con la maglia biancoceleste addosso.