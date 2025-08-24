Lazio, le curiosità intorno al match contro il Como. La situazione - Lazio News 24

Lazio pronta all’esordio: tutte le curiosità del match contro il Como. La situazione

La Lazio si prepara all’esordio ufficiale nella Serie A 2025/2026 con la trasferta sul campo del Como, un match che non solo segna l’inizio del nuovo campionato, ma offre anche numerosi spunti interessanti legati a statistiche e dati individuali. La sfida contro i lariani si carica così di significati, soprattutto per diversi protagonisti in casa biancoceleste.

In porta, Ivan Provedel torna a difendere i pali della Lazio dopo quasi cinque mesi di assenza. La sua ultima apparizione da titolare risale infatti al 31 marzo 2025, nella gara contro il Torino, terminata 1-1. Il ritorno dell’estremo difensore titolare è una buona notizia per Sarri, che ritrova uno dei leader silenziosi del gruppo.

Per Mattia Zaccagni, Como-Lazio rappresenta un debutto assoluto contro i lombardi. Nella scorsa stagione, infatti, l’esterno offensivo non ha mai incrociato i lariani: fuori all’andata per infortunio e al ritorno per squalifica. Ora, l’occasione di lasciare il segno in una partita mai vissuta prima.

Debutto da titolare in Serie A con la maglia biancoceleste per il giovane Provstgaard, chiamato a sostituire Romagnoli (squalificato) e i lungodegenti Patric e Gigot. Un’opportunità importante per il danese, che ha mostrato ottimi segnali durante la preparazione estiva e gode della piena fiducia dello staff tecnico.

Sarà un match dal sapore particolare anche per Nuno Tavares, che proprio a Como, lo scorso anno, ha rimediato l’unica espulsione della sua stagione. Sempre in quella gara, però, servì anche il suo ultimo assist: un mix di luci e ombre che ora vuole trasformare in riscatto.

Un traguardo significativo anche per Castellanos, che toccherà la centesima presenza nei campionati europei, un segnale della sua crescita e continuità. In difesa, Gila sarà chiamato ad affrontare la squadra con più giocatori spagnoli della Serie A: il Como ne ha ben dieci, un dato curioso ma simbolico.

Infine, da segnalare anche la seconda presenza da titolare in campionato per Cancellieri con la maglia della Lazio, ma la prima in trasferta: un’occasione per dimostrare di poter essere protagonista in un reparto offensivo ricco di concorrenza.

Con queste premesse, Como-Lazio si annuncia come una partita piena di motivazioni per i biancocelesti, tra esordi, rivincite personali e traguardi da celebrare.